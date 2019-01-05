「免洗筷」教師全國2100人 台灣觀光學院占比82％最高

〔記者林曉雲、王峻祺／綜合報導〕高教寒冬，「免洗筷」大專教師人數高達二千一百人，全國私校工會昨天公布被喻為「免洗筷」之「編制外專任教師」（或稱專案教師）比率最高和人數最多的前十所學校，以台灣觀光學院占比八成二最高，工會理事長尤榮輝表示，「專案教師」的人數與比率是大學品質指標之一，編制外教師的人數比率越低、人數越少，代表該校教師流動率越低，辦學品質越高。
專任教師 不受教師法保障
尤榮輝表示，依教育部公告資訊，一○七學年度各私立大專總計聘任約二千一百名編制外專任教師，依比率，以台灣觀光學院的八十二．六一％最高，全校廿三名專任教師，有十九人是編制外專任教師。若以人數來看，以實踐大學八十四人最多，其次是輔仁大學七十人、大葉大學五十八人等。
尤榮輝說明，教育部發明不受《教師法》保障的「編制外專任教師」，讓學校在人力調配上具有彈性，當缺師資時多聘「專案教師」，師資過剩或榨乾了專業價值時，就可不予續聘，實已違反憲法平等權，也是一種歧視。
另根據教育部資料，一○七學年度公私立大學有八十所共四三一名學術主管不符資格，公立大學有五校七系所，私立大學有七十五校共四二四人違法，以樹德科技大學最嚴重，卅三個學術單位中有十八個系所違法聘任主管 。教育部回應，將督促學校持續改善。
實踐大學校長陳振貴說明，因高雄校區比較偏遠，助理教授以下都是短期聘任；但年薪仍有十三．五個月，一年一聘，每年還有二到五個名額讓短期教師轉正職。
台灣觀光學院表示，台觀專案副教授平均薪資為七萬三千四百三十三元、專案助理教授平均薪資為七萬一千三百五十三元、專案講師平均薪資為五萬六千九百七十元，待遇皆有經過教師同意，並經花蓮地方法院公證人認證契約。
台觀：薪資經公證 訂聘任制度
台觀強調，已經建立優化教師聘任制度，依法保障適任優秀師資權益，盼能提供學生最好的教學品質為目標，在確認個人教學、研究、服務能力後，將可取得終身聘用資格，擔任優質大學教職。
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