加強防疫宣導 大型檢疫犬布偶上陣

2019-01-05

為防範非洲豬瘟疫情擴散，避免旅客不清楚相關規定攜帶肉類製品入境而受罰，昨起桃園機場行李轉盤、入境長廊都擺設大型檢疫犬布偶，並掛上警告標語，提醒旅客千萬不要違規攜帶肉品入境，以免遭到重罰，未來將擴及全國各機場，加強防疫宣導。（記者朱沛雄）

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