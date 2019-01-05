非洲豬瘟進逼 各縣市開設應變中心

2019-01-05

下週回報防疫演習計畫 地方倡禁用廚餘餵豬

〔地方記者／連線報導〕為防堵非洲豬瘟，全國各縣市已全數成立災害應變中心，行政院長賴清德要求，各縣市下週回報非洲豬瘟防疫演習計畫、一月二十六日前完成第一次演習。不過地方全面禁用廚餘餵豬的聲音越來越大，農委會代理主委陳吉仲表示，會跟環保署協商。環保署則強調，廚餘去化可能產生問題，行政院也認為不宜全面禁止。

各縣市已採取的防疫措施，包括雲林縣拒用廚餘養豬、新竹於肉品市場消毒池旁增設紅外線測溫設備、各縣市提供飼料差額補助和廚餘養豬戶自願性退場補助等。

南投縣埔里國小教室昨發現一根中國江西製的火腿腸，追查發現是學童家長半年前自中國購買帶回台灣，學童帶至學校不小心掉在教室。南投家畜疾病防治所表示，去年八月中國已爆發非洲豬瘟疫情，若民眾對疫情前購入的豬肉製品有疑慮，可送交農委會防檢局處理，千萬不要任意丟棄或丟廚餘，以免受罰。

金山狗屍當死豬 虛驚一場

新北市金山區著名的衝浪景點沙珠灣，昨天下午也有民眾通報發現一隻「死豬」卡在消波塊，新北市政府派防疫人員封鎖現場並採取檢體，結果發現是隻死狗，虛驚一場。

台北市政府昨成立防治應變小組，由副市長鄧家基擔任召集人，環保局要求松山機場飛機與航站產出的廚餘，不得提供養豬業使用。馬祖距離中國福建最近僅九海里，南竿島距離福州馬尾僅卅三海里，連江縣政府設立災害防治緊急應變中心，建立地方非洲豬瘟防疫網。

桃園已召開多次跨局處協調會議，防範重點在於廚餘管控，目前全市有三一四家養豬場使用廚餘餵食，已要求養豬場必須將廚餘蒸煮到九十度、連續蒸煮一小時以上。

新竹縣近日在新竹肉品市場公司大門口消毒池旁設置紅外線測溫設備，對要進場屠宰或拍賣的運豬車做把關，只要測試完成隨即啟用，目前則先加強場區及進出車輛消毒。

苗栗、宜蘭縣農業處指出，針對廚餘養豬場祭出飼料差額補貼、自願性退場補助兩大機制，已可向各鄉鎮公所申請。花蓮縣環保局表示，全縣每月廚餘量約五百公噸，其中約八成餵豬，若未來全數禁食，堆肥、掩埋處理仍可負荷。彰化縣環保局短期先將廚餘當成事業廢棄物，送溪州焚化廠焚燒處理，中長期擬蓋快速堆肥場，讓廚餘變成有機堆肥。

雲林縣長張麗善昨早視察廚餘瀝乾處理及肉品市場豬隻拍賣，堅持目前階段廚餘養豬要嚴格禁止。嘉義縣長翁章梁責成聯合稽查小組，即日起每天巡查業者是否落實廚餘蒸煮規範等，違者重罰。嘉義縣獸醫師公會榮譽理事長羅富國等多個養豬團體，昨則遞交陳情書，要求全面禁用廚餘。

台南動保處指出，現階段防疫持續加強養豬戶防疫宣導、獸醫師檢查、抽血監測、輔導養豬場加強門禁及落實消毒、肉品市場消毒及查核等。

屏東、台東縣府都展開輔導業者轉用飼料或退場措施。高雄發放消毒水給五百二十家養豬場及四處肉品市場，並列管廚餘去向。

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