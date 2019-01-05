守護台灣豬／總統火速簽署修法 化學兵整備完成

2019-01-05

〔記者吳正庭、李欣芳、羅添斌、俞肇福／綜合報導〕日前才驗出金門海漂死豬帶有非洲豬瘟病毒，昨日又在小坵村發現一隻死豬，府院全面上緊發條，蔡英文總統與行政院長賴清德昨聯手防疫，蔡總統赴金門視察非洲豬瘟相關防疫措施，賴揆也赴中央災害應變中心坐鎮。

不讓疫情破口 蔡赴金門、賴坐鎮中央

國防部已下令外島觀測單位須與當地海巡單位保持聯絡，特別注意海上動態及通報；海軍艦艇航行時，若有發現死亡豬隻，必須循戰情系統回報，由國防部戰情中心通報農委會等相關單位及時處理。

蔡總統稍早也在臉書表示，立法院日前三讀修正通過「動物傳染病防治條例」第三十四條，立法院咨文前天送到，她立刻簽署並在昨一早正式公布。她說：「守護台灣豬，我們一起盡最大的努力！」

即日起，按照新的法律規定，檢疫物（也就是可能傳播動物傳染病病原體的任何物品）不得以郵遞寄送輸入。如果以郵遞寄送輸入，將會退運、沒入或銷毀。農委會將派員到國際郵包處理中心，進行郵包查驗作業。

海軍艦艇若發現死豬 須循戰情系統回報

蔡英文表示，疫情一旦有破口恐怕承擔不起，還要有長期抗戰的準備。總統呼籲中國當局應更有效掌握疫情，讓疫情透明化，這樣第一線的工作人員才能做好防疫。因發現第一例帶有非洲豬瘟病毒的死豬漂到金門，管制措施會造成一些不方便，希望金門鄉親理解。

為因應非洲豬瘟可能對我國產生的危害，國防部一連兩天召開「非洲豬瘟」防疫整備會議，並完成化學兵部隊整備，國軍化學兵及一般部隊須儘快完成防疫講習及擴訓。

金門防疫所表示，已針對田浦出海口發現中國漂流豬屍地點所在半徑五公里範圍內豬場，進行訪視及採樣，共計金沙鎮二場、金湖鎮八場，每場抽二十頭豬，共採集血液檢體二百件，派專人送農委會家畜衛生試驗所化驗。

農委會禁止金門豬肉製品銷台規定，違者處新台幣五萬至一百萬元罰款，金門機場已有不少旅客主動帶著肉品前往檢疫站受檢；民間也有特產業者主動將豬肉乾實施預防性下架。

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