又傳麻疹境外移入 男赴泰旅遊染病

2019-01-04

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨天公布今年首例境外移入麻疹病例，為中部1名30多歲男性，有泰國旅遊史，返國後16天出現症狀，屬於少見較晚發病的個案。今年世界衛生組織估計，全球麻疹疫情仍嚴峻，民眾若要到流行地區，建議視個人情況評估自費接種疫苗，以提高防護力。

返台16天出現症狀 較晚發病

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案去年12月上旬曾至泰國旅遊，返國後在12月25日至27日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛與流鼻水等症狀就醫，但病況並未改善，臉部、肢體也陸續出疹，進而再次就醫，並於昨日確診罹患麻疹。

羅一鈞指出，一般來說，麻疹潛伏期為7至18天，最長可到21天，但過去病例多在1、2週內就發病，該名個案卻長達16天、較晚發病，相對少見，推估可能是小時候有接種疫苗尚未完全消退，仍存有一些保護效果所致。

羅一鈞說，該名個案在可傳染期間，除了工作、就醫外，並無其他大眾運輸或公共場所活動史，衛生單位已掌握個案同住家人、職場接觸者及就醫時相關接觸者等共107人，將持續追蹤監測至1月20日。

根據疾管署資料，去年截至12月21日，泰國累計約4885例麻疹，是2017年的1.6倍，其中11例死亡，且我國鄰近國家像是印度、印尼、菲律賓、中國，也持續有病例發生。

羅一鈞強調，每年冬季到春季是麻疹流行季節，世界衛生組織統計，去年全球麻疹病例數較前一年新增約3成，預計今年疫情仍嚴峻，尤其是東南亞、歐洲等地。

羅一鈞提醒，民眾若計畫前往流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒，並建議未滿39歲、不確定自己是否曾完整接種2劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）者，出國前可評估自費接種。萬一返國後有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫，並告知接觸史。

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