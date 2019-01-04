塑膠微粒數量調查 八掌溪出海口最多

2019-01-04

〔記者楊綿傑／台北報導〕塑膠垃圾數量居高不下，造成海洋環境中的塑膠微粒，恐影響海洋生物甚至人類健康，黑潮海洋文化基金會昨天公佈最新調查數據，嘉義八掌溪出海口測到最多塑膠微粒，數量等同於一座標準泳池範圍中有十三萬多顆，數量驚人，呼籲政府重視塑膠污染。

此次調查名為「島航計畫」，透過繞行澎湖、小琉球、蘭嶼等離島在內的台灣一周海域共五十一個測點，實施海水表面微塑膠的打撈收集，再以半年多的時間進行分析。

每立方公尺測到64顆

黑潮海洋文教基金會研究員溫珮珍表示，每個測點都發現塑膠微粒，平均每立方公尺有○．○一六至六十四．一二個塑膠微粒，若以國際標準泳池（長五十公尺、寬二十一公尺、深度二公尺）來計算，約等於泳池內有卅至十幾萬顆塑膠微粒。測到最多的嘉義八掌溪出海口，每立方公尺有六十四．一二顆，高雄後勁溪出海口與基隆和平島分居第二、三名，每立方公尺海水中，分別有四．九與三．一顆塑膠粒，等於泳池中有一萬顆漂浮著。

以整體海域來看，西部海面數量最多，西南部海面及北部海面分居二、三名。類型則包含硬塑膠（如瓶蓋）、軟塑膠（如食品包裝）、發泡塑膠（如保麗龍）、塑膠纖維（如魚線、魚網）、圓形塑膠粒（塑膠原料）等。

海洋大學榮譽講座教授邱文彥認為，塑膠微粒沉入深海，透過食物鏈累積，勢必造成海洋生態和人體健康威脅。海洋污染防治屬海洋保育署掌管，但無論人員或預算，海保署的資源卻不成比例，政府應正視。

基金會執行長張卉君表示，雖然海洋廢棄物引起大家注意，環保署也推出限塑政策，但國內對塑膠微粒的現況調查十分缺乏。日本對全國海域進行一年兩季以上海漂垃圾、塑膠微粒調查，美國加州去年十月針對微塑膠制定飲用水相關法案，政府也應儘速投入資源因應。

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