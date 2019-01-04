塑膠微粒數量調查 八掌溪出海口最多

2019-01-04

〔記者楊綿傑／台北報導〕塑膠垃圾數量居高不下，造成海洋環境中的塑膠微粒，恐影響海洋生物甚至人類健康，黑潮海洋文化基金會昨天公佈最新調查數據，嘉義八掌溪出海口測到最多塑膠微粒，數量等同於一座標準泳池範圍中有十三萬多顆，數量驚人，呼籲政府重視塑膠污染。

此次調查名為「島航計畫」，透過繞行澎湖、小琉球、蘭嶼等離島在內的台灣一周海域共五十一個測點，實施海水表面微塑膠的打撈收集，再以半年多的時間進行分析。

每立方公尺測到64顆

黑潮海洋文教基金會研究員溫珮珍表示，每個測點都發現塑膠微粒，平均每立方公尺有○．○一六至六十四．一二個塑膠微粒，若以國際標準泳池（長五十公尺、寬二十一公尺、深度二公尺）來計算，約等於泳池內有卅至十幾萬顆塑膠微粒。測到最多的嘉義八掌溪出海口，每立方公尺有六十四．一二顆，高雄後勁溪出海口與基隆和平島分居第二、三名，每立方公尺海水中，分別有四．九與三．一顆塑膠粒，等於泳池中有一萬顆漂浮著。

以整體海域來看，西部海面數量最多，西南部海面及北部海面分居二、三名。類型則包含硬塑膠（如瓶蓋）、軟塑膠（如食品包裝）、發泡塑膠（如保麗龍）、塑膠纖維（如魚線、魚網）、圓形塑膠粒（塑膠原料）等。

海洋大學榮譽講座教授邱文彥認為，塑膠微粒沉入深海，透過食物鏈累積，勢必造成海洋生態和人體健康威脅。海洋污染防治屬海洋保育署掌管，但無論人員或預算，海保署的資源卻不成比例，政府應正視。

基金會執行長張卉君表示，雖然海洋廢棄物引起大家注意，環保署也推出限塑政策，但國內對塑膠微粒的現況調查十分缺乏。日本對全國海域進行一年兩季以上海漂垃圾、塑膠微粒調查，美國加州去年十月針對微塑膠制定飲用水相關法案，政府也應儘速投入資源因應。

  • 黑潮海洋文教基金會執行長張卉君拿出從台灣各海域所採集的海水樣本。（記者楊綿傑攝）

    黑潮海洋文教基金會執行長張卉君拿出從台灣各海域所採集的海水樣本。（記者楊綿傑攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/