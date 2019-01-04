全盲男裝人工電子眼 喜見兩歲兒

2019-01-04

〔記者吳亮儀／台北報導〕卅歲的左先生罹患「色素性視網膜失養症」，五年前視力急速惡化，最後喪失視力，也丟了工作。兩年前兒子出生，他看不到兒子長相，直到去年七月接受人工電子眼植入手術，雖然無法完全恢復正常視力，但已能看見物體大概模樣，也圓了看見兒子的心願。

色素性視網膜失養症是遺傳性基因變異所導致的疾病，流行率約四千分之一，台灣約有八千到一萬名病患。病患最初會出現夜盲與視野萎縮症狀，最終因視力受損嚴重而至全盲，成為重度殘障，生活失能。在電子眼技術發展之前，這種病無法治療。

六成患者可恢復基本生活

林口長庚眼科部視網膜科主任黃奕修說，前年完成首例人工電子眼植入病例，一名男子經過廿次復健後，最佳視力已經接近○．○五。

長庚醫院眼科電子眼團隊研究，接受人工電子眼植入手術的患者，約九十六％能在術後看到特別形狀的物體，如正方形、三角形、圓形等；約六十％患者可看到約十公尺距離的物體，並可朝目標物行走及執行日常動作，如精準走向十公尺遠的門並開門，對日常生活基本需求，例如吃飯時，可見刀叉或行走時躲避燈柱等，已有極大助益。

但人工電子眼很昂貴，在歐洲售價近千萬台幣，台灣約六百萬元，目前林口長庚完成七例移植個案都屬臨床試驗，多由長庚慈善機構捐贈。

長庚醫院完成7例手術

長庚醫院表示，全球至今共完成約三百例人工電子眼植入手術，林口長庚就佔七例，美國與歐洲團隊實地到長庚醫院考察，去年十二月還頒發「人工電子眼卓越中心」認證，肯定長庚眼科電子眼團隊技術達到世界級水準。

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