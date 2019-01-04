台大明開校務會議 學者發動「堵管」

2019-01-04

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爆出重大程序瑕疵，前教育部長葉俊榮去年十二月二十五日突襲發聘，今年一月八日管中閔將就任台大校長，台大退休教授賀德芬等人發動抗議行動，明天（五日）台大舉行校務會議，廣邀校友及民眾上午十點齊聚傅鐘下「堵管」，強調「等號角響起，政府違法違憲，由人民取代之。」

「堵管齊聚傅鐘下」行動由前台大農學院院長沈添富、國家衛生研究院特聘研究員邱英明、前台大畜牧系友會會長鄭美津，以及多位台大校隊成員，包括田徑隊及足球隊的林茂雄、田徑隊及排球隊的王文猷與黃新田、橄欖球隊的張邦彥與吳文讚、排球隊的林憲同等具名發起。

日前已有台大校友黃新田、王文猷等人發起連署，呼籲教育部停辦「台大校長交接」；繼之又有多名學界重量級大老連署，包括中研院院士陳良博及周昌弘；台大退休教授賀德芬及張清溪、賴秀穗；台大教授鄭秀玲、交大教授林秀幸等人，要求撤銷聘任管中閔之違法處分。中研院院士陳良博、周昌弘等人昨再發起「為學術自由連署」，呼籲政府撤銷教部聘任管中閔為校長之違法處分。

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