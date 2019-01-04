全面強化台鐵安全 將首設智慧行控中心

2019-01-04

〔記者李欣芳、鄭瑋奇／綜合報導〕行政院為避免普悠瑪翻車事故悲劇再度發生，針對台鐵大體檢，將在本月底公布「台鐵總體檢階段性診斷結果」報告；為全面強化台鐵的安全，台鐵局總體檢專案小組已有初步共識，將在綜合調度所之外，首度建置台鐵智慧行控中心，統合台鐵的通訊設備與通訊安全，為強化協調性，也規劃台鐵的分區營運。

鑑於台鐵列車高速過彎容易有安全性問題，專案小組也認為，部分彎道需進行立即性的工程改善，目前花東鐵路的彎道改善工程，行政院前瞻基礎建設計畫已有編列相關經費。

政委張景森召集的台鐵局總體檢專案小組，日前已就「台鐵總體檢階段性診斷結果」的初稿交換意見，政院除要改革台鐵的財務結構，將參考油電設計出票價調整的公式，用以精確計算台鐵合理成本，並擬導向台鐵朝企業化經營。

張景森也關切台鐵緊急調度功能，他認為高鐵的行控中心功能強，台鐵的調度中心功能較弱，有必要打造第三代智慧化行控中心。鐵道局局長胡湘麟表示，目前台鐵有綜合調度所，整合機務、運務等，智慧化是未來台鐵要走的方向。

為強化台鐵「百年老店」的協調性，據悉，台鐵局長張政源主張分區營運，賦予台鐵分區更大的權責，不過，這必須修改「交通部台灣鐵路管理局組織條例」。

中華大學運管系副教授林祥生表示，成立智慧行控中心有助提升行車調度單位的位階，但台鐵環島路網仍有許多地方通訊覆蓋率與妥善率有待加強，要讓行控中心充分發揮功能，基礎建設必須要再提升。他指出，台鐵現在恐無足夠人才可分配到各區，未來也有雙頭馬車疑慮，台鐵局需設計更完善的規章來避免該情況。

國防大學運籌管理系教授王中允說，智慧行控中心須搭配完善SOP，才能有效提升台鐵行車安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/