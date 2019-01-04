大貨車貨物稅減徵 擬加碼至20萬

2019-01-04

改善空污 加速汰換

〔記者吳佳蓉／台北報導〕據悉，行政院有意將老舊大貨車「報廢換新」減徵貨物稅由五萬元提高至廿萬元，以加速一、二期老舊柴油大貨車汰換，改善空污問題，初估最多可吸引兩萬輛大貨車報廢換新，稅收損失最高約四十億元。

目前報廢換新5萬元 優惠到年底

立法院二○一七年底通過修正「貨物稅條例」，一九九九年六月三十日前出廠的三．五噸大貨車，若報廢並購買新車、完成新領牌照登記，便可享新車貨物稅減徵五萬元優惠，優惠期限至今年底止。

府院高層表示，截至去年底，共一千七百多輛大貨車申請「報廢換新」減徵優惠，考量大貨車售價動輒二、三百萬元，五萬元減稅額度偏低，且去年上半年相關子法規陸續到位，下半年才開始有較多申請案；為進一步刺激車主汰換舊車意願，研議調高大貨車「報廢換新」貨物稅減徵額度，相關方案若拍板，修正草案將儘速於今年上半年立法院會期送審。

據了解，初估貨物稅減稅額度若由五萬元增至廿萬元，最多可吸引兩萬輛符合資格的大貨車申請，以此推算，稅收損失最高可能達四十億元，但後續應可以靠新車銷售貨物稅來彌平部分稅收損失。

至於廿萬元減徵優惠是否回溯至已申請的一千七百多輛大貨車、相關適用條件是否調整，知情人士表示，目前仍待研議，若不追溯實施，稅收損失可降低，但考量公平性，不回溯等於變相懲罰先行響應環保政策汰換者，應會朝回溯的方向研議。

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