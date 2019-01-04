桃機將漲租金 航空業者反彈

年營收逾200億卻未改善軟硬體 民眾憂出國變貴了
〔記者陳宜加、姚介修／綜合報導〕桃園機場公司預計今年上半年將調漲土地租金並取消房舍租金折扣，最高漲幅逾七成，引發航空業者反彈，批桃機一年營收超過兩百億，只想調漲租金卻未改善軟硬體；民眾則擔心機場飲食、商品、停車等消費會上漲，出國變貴了。
最高漲幅逾7成 桃機︰經營成本增加
桃機公司財務處長曹銘峰表示，地租受公告地價調整影響，去年增加二．五億元、總計繳給國家四十八億，但目前每平方公尺僅收取九十元，超過十三年未調整，去年向航空業者收取七．七億，加上權利金也才十億餘元。另今年起，桃園市政府調高房屋稅率，從原本一千多萬元一口氣增加至近六千萬元，桃機經營成本增加。
他說，目前一般市場工業用地租金落於一八○至二一○元，桃機調漲到一四○至一五○元，整體租金可增加收入三．六億。為降低衝擊，桃機公司將分三年調整，第一年打九折、第二年打九五折。
房舍租金部分，出境大廳租金由每平方公尺一○八○元漲至一四四○元、入境大廳由七三○元漲至一二六○元；商業服務設施則由八五○元漲至一二六○元。但曹銘峰解釋，房舍並非漲價，而是取消現行折扣。
另外，桃機公司也將調漲報到櫃台租金，現行費率每櫃台每分鐘○．九七元，相較於香港機場二．四元有頗大差距，將調整為一．五元，每年收入預計增加三千萬元。
航聯會指出，桃園機場現有機場土地、建築物等仍然屬於國有財產移撥或由民航局興建，固定成本均已逐年攤提，桃機公司反映成本的理由牽強，且出境大廳最好位置的鋪位每坪租金加上五％營業稅，竟然高達四九九○元，甚至比全台租金最貴的台北市一○一大樓每坪四四一一元還貴。
雖曹銘峰強調每名旅客轉嫁成本不到一元，但航聯會指出，桃園機場公司避談華航、長榮的場棚租金收入，由於外籍公司全都由華航和長榮代理，華航與長榮的成本增加，一定會調高外籍航空的地勤代理費用轉嫁成本，這對於一個國際機場不是好事；桃園機場只顧自己賺錢，罔顧「衣食父母」們權益。
調漲租金後，華航每年估增一．三億元租金成本，長榮也證實，加上集團子公司，每年增約一．八億元；所有業者與廠商加總，每年增加近五億。不過，航空業者透露，航空市場競爭激烈，且對多數航空公司影響不大，不可能因此貿然調漲票價。交通部官員則證實，已收到桃機公司公文，尚未核定。
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