臉部缺損重建 脂肪移植是首選

2019-01-03

文／林靜芸

讀大學的威宇左臉有一處凹陷，局部觸摸，只剩骨頭，講話或是做表情單側臉皮被困在凹陷處，兩側不協調，造成威宇極為困擾。

在他的印象中，小學3年級時，曾經單邊臉腫、流膿，看醫師打針吃藥，折騰許久才痊癒。母親的說法是「臉頰的肉被細菌吃掉了」。威宇聽說現在整形很發達，想了解自己的問題可以如何解決。

臉部缺損、局部凹陷的原因，包括：先天感染、腫瘤切除、創傷等。威宇的母親形容凹陷是「肉被細菌吃掉」，其實「肉」指的並不是肌肉，應該是「組織」的意思。

臉部缺損依照層次分類，損失的可能有皮膚、皮下脂肪、肌肉、骨骼等，如果功能完全喪失，例如：單邊顏面神經麻痺，必須顯微血管縫合，移植肌肉；如果只是外觀重建，單純填補凹陷，脂肪移植是手術的首選。

脂肪用來作為填充物，除了增加體積，預防黏連，還能帶來幹細胞，增加局部血流，改善皮膚質地。

填補效果穩定 但應防體重劇變

脂肪移植可以選擇多次注射，也可以一次性移植。一次性移植，如果範圍較大，需要做顯微皮瓣，確保脂肪存活。如果範圍不大，可以做塊狀脂肪移植，好處是手術較簡單。

威宇的臉部缺損經評估功能無礙，重點是局部的皮膚與骨膜黏連，形成凹陷，需要重建體積。由於他年輕，局部供血良好，所以選擇鼠蹊部的脂肪作塊狀移植。傷口癒合之後達到外觀改善的效果。

移植脂肪長期追蹤，雖然可能纖維化及鈣化，但是填補效果穩定。需要注意的是，體重如果大量增減，移植脂肪也可能變動，最好避免。

（作者為聯合整形外科診所院長）

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