左心耳封堵術 治心房顫動防中風

2019-01-03

記者王駿杰／新竹報導

60多歲的曾先生幾年前因冠狀動脈狹窄接受繞道手術，且因心房顫動持續服用抗凝血藥物，防止血塊流至全身造成中風或全身性栓塞，不料，他仍再度發生急性心肌梗塞，醫師改採「經皮左心耳封堵術」（簡稱LAAO），才順利出院。

台大醫院新竹分院心臟血管科醫師林廷澤表示，心律不整是發生中風的重要原因之一，臨床上最常見的心律不整是心房顫動，因心房顫動導致中風的機率是常人的5倍。

林廷澤指出，預防中風是心房顫動患者最重要的治療項目之一。一般會開立抗凝血劑降低中風機率，但出血問題卻會影響患者的日常生活，造成臨床醫師處方上的困難。

近年來，「經皮左心耳封堵手術」提供年長、孕婦或因出血問題而不適合用藥的心房顫動患者，預防中風和降低死亡率的另一治療選擇。

林廷澤指出，心房顫動產生的心內血塊約有90%會藏匿於大小如一根手指的左心耳位置，醫師利用經皮左心耳封堵手術，把血塊封阻在此處，可降低因其引起的中風發生。

整個手術過程約1小時，醫師會在患者的大腿內側股靜脈伸入導管，以X光透視與超音波做為導引，進行心房間隔穿刺術，把封堵器從右心房送至左心房，進一步將封堵器植入左心耳。

封堵器好像一把降落傘堵塞左心耳入口，降落傘張開後會與心臟肌肉相連，宛如一道自然屏障，避免血液停留阻滯於左心耳而產生血塊。

患者手術後須在加護病房觀察1天，平均住院天數約4天，健保有給付住院與手術費用。

林廷澤表示，經皮左心耳封堵手術的成功率約為95%，可能的併發症包括：鼠蹊部傷口血腫、急性心律不整、心包膜填塞、封堵器脫位及產生血栓、腦中風和死亡。其中，以產生血栓、中風和心包膜填塞最為常見，發生機率約為1%-2%。

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