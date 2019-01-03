腳翻船輕忽治療 恐反覆扭傷

2019-01-03

記者王俊忠／台南報導

1名男大學生半年前打籃球時，身體跳起著地後，右腳踝不慎內翻扭傷，當下痛得無法站立、走路，兩週後腳不太痛了，因要參加球賽又開始打球，但後來打球、跑步時，腳踝扭傷處都會痛。醫師檢查發現是腳踝前側腓韌帶撕裂、合併踝關節積液，安排復健運動治療後，男大生才逐漸恢復運動，重回球場比賽。

成大醫院復健科主治醫師謝佩君表示，腳踝扭傷是常見運動傷害或意外傷害，如打球跳起後著地拐到腳，或下樓梯踩空、走路滑倒等，這類腳踝扭傷急性期的處理很重要，以免留下反覆扭傷或長期疼痛的後遺症。

軟組織修復慢 別急著跑跳

「大部分人腳踝扭傷後約2週就覺得不會痛了」，謝佩君提醒，但傷後兩週仍不可馬上跑跳或做高衝擊運動，像是踢足球、打籃球或跳舞，否則易反覆疼痛不易治癒，合併反覆扭傷。因為軟組織的修復期間約6週，因此建議在傷後第3-6週之間循序漸進，逐漸恢復運動強度與運動時間，才不會留下後遺症。

腳踝扭傷急性期 4步驟處置

謝佩君表示，腳踝扭傷當下，一定要注意急性期的處置，包括「休息」：立刻停止走動，急性扭傷12小時內不要負重踩地，可穿戴護踝或到醫院製作副木固定；「冰敷」：若無不適或皮膚敏感，急性扭傷12小時內，每小時至少冰敷1回合、15分鐘；「壓迫」：可用彈性繃帶或布條將扭傷部位包起來，給予組織壓迫消腫的效果；「抬高」：盡量把腳抬高，減少扭傷處出血或腫脹。

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