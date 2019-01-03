小兒尿床惱人 中藥辨證下處方

2019-01-03

文／楊佩珊

就讀小四的陳小弟弟，時常在夜晚睡覺時尿床，但自己卻不自覺，媽媽也因為需要在半夜叫醒陳小弟起來上廁所，或是常要清洗髒床單而疲憊不堪，這個現象大大影響了兩人的生活品質。

尿床的定義為5歲以上孩童在睡眠中不自覺解尿。根據統計，約有10%的小朋友在7-8歲時因尿床而困擾，有2%的孩童到12歲仍未擺脫尿床。雖然大部分的尿床不會對健康造成威脅，但仍然會對孩童帶來一些問題，例如自尊心可能因此受挫，影響社交活動，可能因此被禁止出外過夜露營等。

多數肇因生理功能不夠成熟

尿床的原因大多是生理功能不夠成熟所致，可先透過半夜叫醒起床解尿的訓練，同時控制喝水時間盡量集中在白天，夜眠前兩小時不再喝水及養成規律定時的解尿習慣，協助患童改善尿床的問題。

中醫認為，人體水液代謝與肺、脾、腎、膀胱等臟腑相關，小兒生理又為肺、脾、腎三臟常不足，臨床上，尿床常見證型為脾肺氣虛或是下焦虛寒，治以健脾益氣、溫陽散寒。當然也有部分屬於熱性體質，故治療尿床也不能一味用補法，仍需透過仔細辨證才能下處方。

若有心理因素 應正面引導

臨床上，醫師還會區分是單一症狀的尿床，或是非單一症狀的尿床，也就是有伴隨其他症狀（如便秘、尿急、尿頻、尿痛等），若有其他伴隨症狀則需一併治療。

雖然尿床大多會自行改善，但若有尿床以外的症狀，需先排除是否合併其他疾病。再者，有一部分的尿床多與心理因素相關，父母應跟孩子好好溝通，了解尿床的背後是否有其他心理層面的因素，用正面的眼光去看待並引導孩子，別增加額外的心理壓力在孩子身上，以免適得其反。

（作者為中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主治醫師）

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