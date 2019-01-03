體驗瑜伽姿勢不當 脊椎硬膜外出血險癱瘓

2019-01-03

記者丁偉杰／嘉義報導

一名56歲婦人日前體驗瑜伽時，因姿勢不當，雙腳發麻、無力，經送醫檢查後發現，因她本身有高血壓且服用抗凝血劑，屬於自發性脊椎硬膜外出血的高風險群，出現自發性第10胸椎至第1腰椎脊椎硬膜外血腫塊壓迫脊髓，醫師緊急開刀取出7-8公分血塊後，撿回一命。

不到30分鐘 雙腳毫無知覺

嘉義市聖馬爾定醫院骨科主任裴有成指出，婦人急診就醫後，核磁共振影像檢查發現，她的自發性脊椎硬膜外出血，自發性第10胸椎至第1腰椎脊椎硬膜外血腫塊，壓迫脊髓，立即為她進行減壓脊髓手術。

裴有成說，婦人有高血壓且服用抗凝血劑，因此增加手術困難度，手術在1小時內清出7-8公分血塊，並使用電燒、止血棉及引流管將血量引流出去；婦人在7日內恢復出院行走，後續回診追蹤治療。

裴有成表示，瑜伽運動對腹部壓力大，使力不當恐造成脊椎神經周邊血管破裂，導致血塊壓迫脊椎神經。尤其平時有服用抗凝血劑或抗血栓藥物的民眾務必留意。

脊椎是支撐人體骨頭的重要結構，當脊椎遭不當外力或其他因素形成脊椎硬膜外出血，導致血塊壓迫神經，便會出現肩頸痛、併發雙腳麻痺、無力、大小便困難，甚至四肢癱瘓。

幸經緊急手術 才保住一命

裴有成提醒，一旦出現前述症狀，務必緊急就醫，脊椎硬膜外出血的急救黃金時機是喪失知覺的24小時內，若沒有緊急手術，很可能造成永久性癱瘓。

婦人事後表示，她平時有運動習慣，沒想到體驗瑜伽30分鐘內，雙腳竟然會毫無知覺，真的非常驚悚，好險醫師在第一時間緊急手術才保住一命；術後半年須復健、穿背架。

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