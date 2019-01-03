配合聯國公約 明年含汞產品全面管制

2019-01-03

〔記者劉力仁／台北報導〕時序剛邁入二○一九年，環保署將推動二○二○年含汞產品淘汰計畫。生活中常見內含汞的血壓計、壓力表、濕度計、氣壓表，還有含汞的燈具，都要全面淘汰或嚴格限制內部的汞含量。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，這項管制是配合前年八月生效的聯合國汞水俣公約，該公約要求各國將日常生活中會用到的九類含汞產品，於二○二○年淘汰。因應此規範，我國組成跨部會專案小組，從修法、加嚴標準、商品檢驗，禁止生產、出口、販售，限用等方式，淘汰或管制含汞產品。

根據該公約，我國應於二○二○年淘汰含汞產品，包括開關及繼電器、普通照明用途高壓汞燈、冷陰極螢光燈、外置電極螢光燈、血壓計、壓力表、濕度計、氣壓表等。

農地、河流常見汞污染

另外，含汞的電池、普通照明用途緊湊型螢光燈、普通照明用途直管型螢光燈、化妝品、農藥、生物殺蟲劑和局部抗菌劑、溫度計等，因我國早有管制或禁用，已符合汞水俣公約要求。

至於環保署前年起新增管制鈕扣型電池汞含量，每年約減少一七九公斤汞流布於環境，我國雖非締約國，但配合國際做法，致力減少生活環境中的汞污染。汞俗稱「水銀」，是有毒重金屬。我國二○一六年大氣排放約一．九八九公噸的汞，農地、河流也常見汞污染，亟待管制。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，牙醫補牙常用的含汞填料已有替代品，環保署應加快管制。謝燕儒說，公約未強制淘汰補牙含汞填料，但我專案小組已有討論，會儘速達成共識推動，逐步減少使用牙科用汞合金。

我國2020年含汞產品淘汰項目

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