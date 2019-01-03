新年星空秀 流星雨明晨大爆發

2019-01-03

〔記者蕭玗欣、蔡亞樺／綜合報導〕甫踏入二○一九年，新年夜空驚喜不斷。台北市立天文科學教育館指出，五星級的「象限儀座流星雨」將於今晚開始，明日凌晨大爆發，每小時最高可觀測到兩百顆流星；緊接著，六日還有日偏食、金星西大距的天象奇觀接力登場。

首次日食 週日登場

中央氣象局表示，一月六日（星期日）上午將迎來今年首次日食現象，嘉義至台東連線以北地區將可一窺日偏食奇景，其中又以基隆所見日面遮掩一．六％最大。

氣象局指出，本次台灣正好在日食帶的邊緣，本島部分在嘉義至台東連線以北的地區，能見到食象很小的偏食現象，以基隆所見日面遮掩一．六％為最大；外島部分則以馬祖所見的缺角最大，但也僅遮掩一．八％的日面。

依氣象局資料統計，本世紀全球總計發生二二二四次日食，其中台灣可見四十一次。

台北市立天文館提醒，由於陽光強烈、具傷害性，想看日偏食，勿透過太陽眼鏡或用眼睛直視，須以專業設備才能安全觀察。天文館與各國天文機構合作，透過網路轉播各地日偏食過程，轉播網址可至https://www.tam.museum/astronomy/查詢觀看。

而象限儀座流星雨是三大流星群之首，台北天文館指出，今、明兩天的午夜都適合觀察，四日凌晨將達極大期，不受月光影響，觀測條件好，在視野開闊、無光害處朝東北方尋找，就有機會看到流星雨。

一月六日凌晨三點至天亮前，則可在東方天空看見明亮耀眼的金星，透過望遠鏡還能看到如弦月般美麗的形狀。

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