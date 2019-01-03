2018年均溫24.2度 史上第5高／均溫27.7度 最熱的5月天

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新的一年到來，中央氣象局昨回顧二○一八年氣候事件，去年全台平均氣溫廿四．二二度，為一九四七年以來史上第五高溫，從入夏就高溫紀錄頻傳，五月全台均溫達廿七．七二度，創歷史新高，冬季也明顯是暖冬，十二月全台均溫為廿．九一度，是歷年第三高溫。
氣象局回顧去年四季的氣候表現，指一月雨量偏多，是歷史紀錄上第六多雨，西半部與澎湖、東吉島共有十個測站的降雨量超過該站氣候值三倍以上；二到四月雨量偏少，全台十三個平地測站平均降雨量為一七八．五毫米，只有平均值的一半。
去年梅雨季雨量分布為「南多北少」，集中在六月中旬；八月下旬中南部遭暴雨襲擊，氣象局指出，八月廿三日至廿九日受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中南部發生強降雨，台南、高雄、恆春、澎湖及東吉島八月累積雨量達平均值三倍以上，高雄和東吉島站創下八月同期最多雨量紀錄；台南和恆春站八月份雨量則是史上同期第二多。
梅雨南多北少 極端天氣頻率增加
氣象局表示，去年八月有九個颱風生成，僅次於一九六○年；去年全年度西太平洋共有廿九個颱風生成，高於氣候值的廿五．六七個。
去年在氣溫上也是較熱的一年，氣象局統計，二○一八年全台均溫達廿四．二二度，為一九四七年以來的第五高溫。五月全台均溫達廿七．七二度，創歷史新高，打破一九六三年五月（廿七．二三度）的高溫紀錄；其中，台北站達卅七度高溫共五天，打破同期最多紀錄。十二月全台均溫為廿．九一度，僅次於一九九四年（廿一．三六度）及二○一六年（廿．九八度）的高溫紀錄。
氣象局預報中心主任呂國臣表示，在全球暖化發展情況下，極端天氣頻率確實在增加，如極端高溫、極端降雨次數增加，目前科技上無法提前做預測，只能提醒民眾多加注意。
今年春季偏暖 雨量正常
展望未來一季（二○一九年一月至三月），氣象局表示，目前熱帶海溫出現微弱的聖嬰現象，預估春季氣溫以偏暖到正常為主，雨量則維持正常。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv