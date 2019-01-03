速禁廚餘養豬 逾200業者連署

2019-01-03

做好最壞準備與應變 總統昨召開國安首長會議

〔記者簡惠茹、楊綿傑、蘇永耀、黃以敬／綜合報導〕為防止非洲豬瘟入侵衝擊台灣養豬產業，全台兩百多家養豬業者響應連署要求立刻禁止廚餘養豬，獸醫師、台大教授也連署相挺。參與連署的台大獸醫學院教授周晉澄表示，農委會、環保署等單位應加快討論廚餘去化的措施。

1年55萬噸廚餘去化 應速討論

針對非洲豬瘟疫情，總統蔡英文昨召開國安首長會議，就當前中國蔓延失控的疫情狀況，以及國內防疫工作整備進行了解。總統強調，不能有「國內不一定會發生」的僥倖心態，要做好最壞準備與應變。

蔡總統高度肯定並感謝行政院長賴清德及行政團隊，無論是強化邊境查察、加強民眾宣導、提高罰則、養豬戶督導，到舉辦防疫演習，有效地把可能的疫情風險降到最低。

總統裁示，國內產業應同時做好豬隻養殖與產業的轉型及現代化。她也再次呼籲中國，做好疫情通報與防疫分享，確保台灣人民與周邊國家人民的健康，擔起一個負責任大國應有的責任與角色，善盡國際義務。

含有非洲豬瘟病毒的豬肉一旦遭丟棄到廚餘，養豬業者若沒有依照規定以高溫攝氏九十度蒸煮一個小時消滅病毒，豬隻吃到恐感染非洲豬瘟。

全台豬農已展開連署，要求政府「立即禁止廚餘養豬」！保住台灣的養豬產業。連署書中表示，真正有落實蒸煮的，可能只是口頭上說有，絕對是防疫大漏洞，尤其現在檢查只看養豬場有無蒸煮設備，實際上是否真的有用九十度高溫煮一個小時後再餵養，根本無法保證。

只檢查蒸煮設備 恐成防疫漏洞

目前參與連署的養豬場已有兩百五十六場，總計飼養一百廿六萬頭豬隻，橫跨全台各地。台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示，廚餘是許多國家發生非洲豬瘟的突破點，現在非洲豬瘟病毒就在台灣旁邊，長痛不如短痛，應該馬上禁止。

台大獸醫專業學院教授周晉澄表示，廚餘不是唯一傳染管道，但確實是風險很大的傳染途徑，禁止廚餘養豬的前提是，政府要趕快跨部會討論如何解決廚餘去化問題。

不過，台灣目前約有二○四五家廚餘養豬場、六十五萬頭豬隻以廚餘方式飼養，占所有豬隻約十二％，若立即全面禁止廚餘養豬，衝擊不小。農委會副主委黃金城指出，目前還是以最高輔導轉型和離牧方向為主，已提出優惠補助措施，針對一千四百多場鼓勵轉型以飼料飼養或離牧，最高可補助六百一十七萬。

立即禁用 衝擊2千多家小型豬農

環保署去年統計，台灣一年會產生高達五十五萬噸廚餘，其中約卅四萬公噸、六十三％做為養豬飼料；另有約廿萬公噸、三成六做為堆肥。環保署坦言，立即禁用廚餘餵飼豬隻，除衝擊兩千多家小型豬農，也可能面臨大量廚餘難處理狀況，近期將與各地方環保單位開會，討論找出兩全做法。

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