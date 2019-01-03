國光、統聯三月四日漲價 先推優惠

2019-01-03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕原定今天（三日）及一月五日要調漲優惠票價的國光客運與統聯客運，經公路總局協調春節前不漲價之後，確定延至三月四日再調漲，國光將漲十元至四十元，統聯為二十元至四十元。因近期油價下跌，兩業者表示為回饋民眾，三月底前推出調漲五元至二十元的限期優惠。

首都、葛瑪蘭春節後漲價

首都客運則是於去年十二月三日已調漲三元至四元，昨日起調回原本優惠價格，預計春節後再調漲；葛瑪蘭客運則於去年十二月十五日調漲，將於一月九日先調降，春節過後再漲。

國光客運表示，三月四日調整優惠票的有二十九條中、長程路線，佔全部路線的二十七％，且以優惠比例較大的台中以南路線為主，以往優惠票七九折到八五折，將調至八五折至八七折。

國光客運總經理吳忠錫表示，這次調整的是優惠票價，且是在核定票價內做調整。三月底前先縮減調整幅度，推出限期優惠，讓民眾不會覺得一下就漲很多。限期優惠結束後，再視油價決定優惠是否延續。

統聯客運表示，業者除了油價會浮動外，車輛維修物料、人事成本、租金都一直在漲，加上今年基本薪資、加班費也漲，若不更動票價，很難經營下去。三月底時若油價未大漲，限期優惠就可持續下去。

統聯客運三月四日起也將調整常態性優惠時段：週一中午十二點至週五十二點為優惠時段，週五中午十二點一分至週一十一點五十九分為原價時段。

首都客運總經理李建文表示，去年已為司機調整薪水約六％，所以調漲票價三至四元，公路總局協調後，昨日起先調回漲價前的價格。由於去年底油價雖有降，但年平均油價還是較前年高，且人力成本還是大幅調漲，所以春節後還是會調漲票價。

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