預立醫療諮商費 每小時上限3500元／病人自主法6日上路 77家醫院設諮商門診

2019-01-03

〔記者吳亮儀／台北報導〕病人自主權利法將在一月六日、下週日正式上路，衛福部昨天召集各縣市衛生局討論執行共識，確認各縣市都會開設有「預立醫療決定」諮商門診的醫院，全台預計共七十七家，諮商費用確認為一小時三千五百元以下，若超過時間則會由醫院酌收額外費用。

「病人自主權利法」主要精神為民眾在身體穩定時，透過「預立醫療照護諮商」簽署「預立醫療決定」，並註記在健保卡上。一旦符合末期病人等五大狀況，醫療機構或醫師可依意願終止、撤除或不施行維持生命治療、人工營養及流體餵養。

末期病人等五大狀況適用

目前「病主法」適用狀況包括末期病人、處於不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智，以及經中央主管機關公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒，且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情況。

衛福部醫事司司長石崇良說，下週就會公告各界提供可適用「病主法」末期之病症，例如曾有人提出罕見疾病、漸凍症也應適用，但目前沒有納入。未來各界都能提出意見，並經醫學會、病友團體等討論是否納入。

弱勢、失能老人、癌友可望免費

至於諮商費用，依試辦經驗，諮商時間最短三十分鐘 ，最長九十分鐘。石崇良說，經各縣市衛生局人員開會討論，確定以一小時三千五百元以內為標準。中低收入戶和低收入戶一次諮詢免費。六月會再公告，預定在宅失能狀況二到六級且有簽署能力的老人也免費，未來全台約有兩百萬名癌症患者也可望接受免費諮詢。

石崇良說，「病主法」鼓勵家人親戚一起簽署，也互相當見證人，以台北市聯醫為例，收費一小時二二五○元，但因諮商須有二等親陪同，若親屬一起簽署，第二人酌收八百元，形同鼓勵揪團諮詢，第二人收費較少，這個方法可提供其他縣市參考。

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