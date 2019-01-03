醫學中心護病比小於1：7 健保給付加2成／健保署挹注10億 同時調高重症加護病房護理費

〔記者林惠琴／台北報導〕為了避免護理人員過勞影響病患醫護品質，衛福部護病比入法預計今年七月上路，醫學中心護病比必須達到至少一比九；健保署昨更宣布，今年將挹注約十億元用於住院護理費加成，當醫學中心護病比小於一比七時，可獲給付加成二十％，同時調高重症的加護病房護理費，以提高醫療品質。
二○一四年曾有學術研究發現，台灣護病比高達一比十三，遠高於其他國家，例如日本僅一比七、英國一比八。
護病比入法七月上路 違規將開罰
醫事司科長呂念慈表示，預計今年七月護病比入法，在「醫療機構設置標準」規範中，醫學中心護病比須達一比九、區域醫院一比十二、地區醫院一比十五，除人力臨時變動而不符者可限期改善外，其餘可直接依「醫療法」開罰一萬元至五萬元不等，草案目前預告中。
不只祭出棍子，健保署也提出獎勵性質的胡蘿蔔。健保署醫管組副組長劉玉娟指出，該署挹注約六．一四億元，當各層級醫院護病比達到特定標準時，住院護理費給付加成率由現行三％至十四％擴大為二％至二十％；以醫學中心為例，護病比小於一比七時，可加成二十％。另規劃三．七二億元調升加護病房護理費五％，新制可回溯至去年十二月。
劉玉娟說明，該署二○一五年起推動護病比與健保支付連動，含此次共投入約四十八億元，回顧檢視成效，以醫學中心為例，護病比達到小於一比八的醫院，從二○一五年的六十七％成長至二○一七年的八十四％；護病比達到小於一比七的醫院，也從二○一七年的十四％增至去年的十六％。
護理師護士公會全聯會秘書長曾修儀表示，從官方數字來看，近年護病比有改善跡象，護理人員離職率也在二○一二年達到高峰後逐年下降。台灣護理產業工會理事盧孳艷則提到，有些醫學中心大夜班可達一比十八，目前護病比以全日平均值為基準並不合理，應要求各班別都達到標準。
醫改會要求醫院設立薪酬委員會
醫改會副執行長朱顯光認為，護病比入法原本去年八月上路，但延後一年，不能給錢很快、罰錢卻慢了，胡蘿蔔、棍子應一起上路。並呼籲儘速通過「醫療法修正草案」，要求醫院設立薪酬委員會，由基層員工參與，確保健保款項進入護理人員口袋。
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