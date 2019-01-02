跨年用量增2.5倍 中華電順暢不斷訊

2019-01-02

〔記者楊綿傑／台北報導〕身著中華電信背心的工作人員架起梯子，爬上爬下安裝設備、進行測試，網管中心人員也忙進忙出，為了跨年夜做足準備。面對動輒數萬群眾，瞬間產生的網路流量考驗著電信業者的服務品質，而今年跨年夜，中華電信統計顯示，全台行動上網數據量再創新高，部分地區甚至超過去年的二．五倍，但整體通訊品質仍然暢通無虞。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信擁有一千多萬行動電話客戶，已是國內電信領導品牌，而提供客戶穩定、順暢的行動網路是一直以來對客戶的承諾，持續建設也是堅持的目標，就是因為深知行動網路的暢通對客戶的重要性；堅持好的行動服務與網路品質不僅是對客戶的一種承諾，也是身為業界龍頭的使命與責任。

這次跨年，根據中華電信統計資料顯示，包括台北信義區、台北一○一、台中麗寶樂園、台中洲際棒球場五月天演唱會、高雄夢時代及高雄義大世界等熱門跨年地點，流量都暴增。其中南部地區人潮聚集處，行動上網數據流量超過去年的二．五倍。

中華電信統計也發現，跨年倒數前兩小時，觀眾情緒開始沸騰，在跨年夜當晚十時起流量持續衝高，跨年的零時十五分達到最高峰。八成以上的客戶透過FB 、YouTube、LINE、IG等服務互傳圖片及影音等訊息。

千台高效能基地台 應戰跨年夜

為了因應流量暴衝，中華電信於全台佈建近千台新型高效能基地台，動員五百位以上工程人員，進行基地台擴容、佈建及品質優化等工作。陳明仕更率工務主管於跨年夜當天下午約三點抵達台北一○一及信義區跨年人潮聚集地，視察基地台部署狀況，晚間也坐鎮行動網管中心（MNOC）與全台各地營運處十八個中心進行視訊督導會議，掌握最新情況。

對通訊的嚴謹要求，也反映在國際評比上，根據國際知名行動網路權威報告OpenSignal，於去年十二月所公布，最新台灣電信業者行動網路報告的調查結果指出，中華電信「4G下載速度」成長十二％達卅九．三八Mbps、「整體下載速度」則成長廿％達卅五．一五Mbps，均再度蟬聯業界第一，從這次跨年夜流量暴增卻順暢依舊，可看得出實至名歸。

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