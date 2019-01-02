高雄跨年晚會80萬人？ 遭疑膨風

2019-01-02

等同高雄近3成人口擠進夢時代廣場 員警私下估最多30萬

〔記者王榮祥、葛祐豪、黃建華、黃建豪、黃以敬／綜合報導〕今年跨年天氣罕見濕冷，各地跨年也受影響。而高雄市長韓國瑜出席高雄夢時代前晚跨年晚會，號稱晚會湧進創紀錄的八十萬人？成為引發各界議論的數學題。

高雄捷運局昨公佈統計，距離夢時代晚會現場最近的「R6凱旋站」跨年當天進出不到五萬人次，加上輕軌運量總計不到十萬，更引發民眾好奇幾乎等於高雄近三成人口的八十萬人，如何擠到面積不足的夢時代廣場看一場晚會？懷疑似乎「膨風」。

鄰近凱旋站僅5萬人次進出

相較於台北下雨濕冷天氣，高雄跨年夜氣候較佳。而根據高捷統計，二○一八年十二月三十一日的高捷跨年單日總運量為三六萬七七一八人次，比起前一年的三六萬五五二○人次是有增多，而最靠近夢時代的R6凱旋站，這次跨年當天有四萬九九四五人次，比前一年同期四萬九二一五人次略多，輕軌全天則有四萬五二八七人次，也比前一年同期三萬○九七六人次稍多。

高捷跨年紀錄 2013年47萬人次

而據指出，高捷跨年運量最高紀錄在二○一三年，五月天在高雄開跨年演唱會，加上「高雄夢時代」以及「義大世界」共有三場晚會，當天高捷衝上四十七萬人次的運量，較前一年大增十七萬。

相對於夢時代跨年晚會主持人及韓市長宣布當天晚會現場湧入八十萬人，有警方人員私下估算，晚會場地加上附近空間，全場估計大概廿餘萬、近卅萬人次。對於此數字，晚會當晚在場的主辦單位與高市府人員則都低調指出，不太清楚主持人宣布的數字是怎麼算的？

高市府：全天活動+周邊場域

高雄市政府昨則發聲明坦言，統計不是單指跨年晚會，而是進一步涵蓋十二月卅一日全天在夢時代活動周邊場域，以及外溢至夢時代廣場、購物中心、攤商市集等人潮，對比前一年七十二萬估算人次，這次跨年人潮確實超過以往。而且跨年活動場域廣大，從早到晚民眾可透過各種交通工具前往活動現場，其中捷運R6站僅是交通工具之一。

北捷跨年運量連三降

事實上，這次跨年遭逢罕見的東北季風濕冷天氣，確實對各地跨年人潮造成影響。尤其台北市二○一九年跨年晚會是冒雨展開，歌手與觀眾都得忍受寒風細雨。因此，媒體觀察參與跨年晚會人數確實不如往年。

而根據台北捷運公司昨日公布數據，跨年整天的台北捷運總運量二五○萬人次，比前一年少九．四萬人次，更呈現連續三年下滑；而跨年晚會周邊四個捷運站，截至晚間十一點為止有卅．三萬人次，較前一年同期少了約二．九萬人次。

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