2019-01-02

〔記者吳亮儀、劉力仁／台北報導〕國內流感疫情逐漸升溫，疾管署昨天警示，國內流感疫情預計下週進入流行期、春節假期後達到高峰。這波流感季出現病毒交替現象，估計這季流感疫情恐會拉長到三月。

疾管署統計，本流感季自去年十月起，累計一六四例流感併發重症病例，上週類流感門急診就診共七萬四四七○人次，近期持續呈上升趨勢。

疾管署副署長羅一鈞指出，這波流感季特別的是出現交替現象，去年十二月以H3N2較多，目前則是H3N2和H1N1差不多，之後將會以H1N1較多。他解釋說，去年夏天起有H3N2感染，因病毒感染一定人數後，許多人會因此有抵抗力、就很難再感染更多人，因此會換另一種病毒感染。

六年前也有過同樣的病毒交替現象，因此疾管署預估這波流感季也會和當時狀況一樣，疫情的高峰期不會太嚴重，但整體疫期會拉長，預計春節期間會有滿多感染，高峰期約落在春節之後。

公費疫苗提供八成保護力

羅一鈞說，幸好這次公費流感疫苗都有涵蓋到流行的病毒型，能提供八成的保護力。而因應之前疫苗品質瑕疵的問題，疫苗商賽諾菲預計月底會送來近十萬劑疫苗，趕得上疫情變化。

流感逐漸進入流行期，但今、明受東北季風及南方雲系北移影響，各地仍濕涼，東北部地區及大台北山區有雨，北部空曠地區低溫下探十四度，並有局部大雨或豪雨發生的機率，民眾要注意保暖防濕。此外，今年第一個颱風、輕颱帕布昨天生成，預計對台灣無直接影響。

北部今明下探14度 今年首颱無影響

週五、週六東北季風減弱，氣溫緩步回升，陽光露臉機會大。之後鋒面通過及東北季風增強，下週一北部及東北部又轉涼，北部空曠地區低溫約十三度，中南部十五、十六度，北部及東半部地區有局部短暫雨。下週二東北季風減弱，氣溫才又回升。

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