育兒補助保庇？ 桃市元旦寶寶增19名

2019-01-02

〔本報記者／連線報導〕育兒補助發酵？二○一九年第一天，多家醫院迎來元旦寶寶，光是桃園市昨天就有五十九名新生兒，較去年四十名元旦寶寶多了十九個，在少子化已成趨勢的今日來說，頗為罕見。婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，上個月曾估計，去年的總出生人數大約十八萬三千人到十八萬五千人。去年政府陸續推動多項育兒補助，是否有助提升今年出生人口？值得觀察。

桃園市元旦寶寶多，出生地也很集中；秉坤婦幼醫院接生十一名，宏其婦幼醫院及宋俊宏婦幼醫院各九名，「生」產力驚人。苗栗市大千綜合醫院婦產科醫護人員昨天凌晨開始就異常忙碌，共接生六名寶寶。

花蓮龍鳳胎報到 宜蘭新生兒哥哥是國慶寶

新竹縣也至少有廿個元旦寶寶，新竹市有十五名。花蓮門諾醫院有四名，其中有對龍鳳胎。宜蘭縣聖母醫院也有一名元旦寶寶，他七歲的哥哥則是國慶寶寶，父母笑說：「兄弟倆很會挑日子！」

凌晨零點零四分在台中出生的女寶寶，可能是全國最早誕生的元旦寶寶；她三十八歲的母親說：「以後陪女兒跨年也能過生日！」另有名四十六歲的產婦在元旦前十分鐘生下女娃，雖然當不了元旦寶寶，但孩子的生日與產婦的父親忌日同一天，被稱是「帶著祝福來的孩子」。

高危險妊娠孕婦增加 醫師籲改善作息、飲食

台中童綜合、豐原及光田醫院共有四名元旦寶寶，多因胎位不正或媽媽妊娠糖尿等剖腹產；豐原醫院產房主任張崑敏坦言，生產率年年創新低，但高危險妊娠的孕婦不降反升，與近年來國人的生活習慣、飲食、壓力等息息相關，希望民眾多注重自己健康。

黃閔照也說，生育數越來越少很大原因跟經濟有關，加上我國女性勞工在職場上環境並不是那麼友善。而超過卅五歲的高齡產婦越來越多，連帶早產、染色體異常和其他併發症比例也高。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶指出，出生人數以現在的人口結構來看，持續減少是必然結果，要注意的是出生率，我國目前只有一．一％，比國際認定的超低生育率一．三％還少，短期內只要能回復到一．三％生育率就已是謝天謝地，長期來看除非能恢復正常的二％生育率，才能在三、四十年後的下個世代，讓台灣的人口結構恢復正常。

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