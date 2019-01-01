浪花泡泡發威 澎湖「吹雪」美翻了

2019-01-01

有民眾昨在澎湖西嶼小門鯨魚洞風景區目睹白色雪花片片，驚呼連連！但其實這是浪花泡泡被強烈東北季風拍打上岸，造成下雪的錯覺。

由海浪拍擊而成的浪花泡泡，結構並不扎實，被強烈東北季風吹上岸，形成皚皚雪景，讓從未下雪的澎湖，在地人也能擁有風吹雪的體驗。

（記者劉禹慶）

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