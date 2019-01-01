新年快樂 全台串連迎2019／跨年「雨神同行」掃興 台北電競PK開場冷場挨批

2019-01-01

〔記者粘湘婉、蕭宇涵、蕭方綺、陳慧玲、楊綿傑、洪定宏、沈佩瑤、黃淑莉／綜合報導〕 受東北季風及南方雲系北移影響，昨日各地不是下雨，就是雲層太厚，只有玉山、清境等海拔較高地區可以看到二○一八最後一抹夕陽。跨年活動更在濕冷中進行，影響參加意願，人數減少，煙火絢麗的效果也打折，但現場民眾仍開心互祝新年快樂。

阿妹台北演唱《彩虹》 觀眾泛淚

全台跨年晚會比卡司秀噱頭。北市與華視合辦的「台北最High新年城」以電競PK開場，近一小時賽況像電玩廣告，把氣氛搞冷，民眾批評「淋雨看人打遊戲」。幸好「阿妹」張惠妹擔任倒數前嘉賓，扳回一城。阿妹一上台就以天后魅力震懾全場，她還以超大型彩虹旗、演唱《彩虹》聲援同志，讓台下不少觀眾眼泛淚光。

伍佰、五月天嗨翻台中 高潮不斷

搖滾天王伍佰&China Blue在台中陪觀眾倒數，伍佰一口氣唱了九首歌，跨年後，金鐘金曲大贏家盧廣仲一起過二○一九年第一天。天團五月天則在台中洲際棒球場，唱完《OAOA》後全場倒數，因這是中信兄弟的主場館，象徵兄弟應援色彩黃色紙花環場齊發，吸引粉絲手機搶拍。

民視辦的「高雄夢時代跨年派對」有安心亞透視裝秀好身材，周湯豪壓軸，舞龍舞獅團表演歌曲《角頭》，引起現場尖叫不斷。

年代的「二○一九就愛桃園擁抱美好跨年晚會」由謝金燕熱力開場，南韓人氣男團「Highlight」則帶起另一波高潮。

跨年的重頭戲是煙火。台北一○一大樓施放三六○秒一萬六千發煙火、足足比去年多了六十秒，雞排、珍奶、平溪天燈都躍上T-Pad動畫。可惜天公不作美，現場民眾抱怨看到一堆煙。

劍湖山世界施放八分八秒共二萬八千八百八十八發，耀眼璀璨的花火照亮黑夜，音效、視覺震撼現場，則讓民眾驚呼聲連連。

高雄義大世界跨年煙火秀長達九九九秒，最高潮是透過高空煙火和矩陣煙火交錯綻放，形成夜間彩虹，營造浪漫氛圍，加上極速環場煙火，增添奇幻色彩。

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