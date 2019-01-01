苦候7個月 夕陽伴火車絕景在斗六

2019-01-01

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林科技大學電子系三年級學生李翊誠上週六在個人IG「ten_percentview」上傳兩張夕陽伴隨火車照片，其中一張夕陽落在鐵路中央，恰好火車飛奔而去，網友大讚留言：「太神奇，好美哦！」李翊誠表示，這張照片他籌劃等候七個月才拍到，是他攝影一年來最棒的紀念品。

攝影菜鳥李翊誠 成功追夕

李翊誠去年一月才接觸攝影，原本單純想紓解課業壓力，沒想到拍出興趣，腦海中常浮現夕陽落在建築物正後方或鐵道中央的構圖。為了「追夕陽」，他下載「太陽測量師」App，掌握夕陽方位與日落時間。

李翊誠說，台灣鐵路大多是南北向，很難掌握夕陽落在鐵軌時刻，他從四月觀察到十一月底，才確認夕陽會在每天下午四點四十分到五點十分降至斗六的久安平交道西側，因而選在該處拍攝。

「拍到這個鏡頭，一切的辛苦都值得了。」李翊誠說，當天他先站在田野間試拍，至少拍了廿張失敗照片才成功。拍火車時，因列車速度太快，又花了很多時間在對焦，IG上的兩張作品是拍了六班次列車才成功，那天是人生中最快樂的一天，他會永遠記得這一刻。

警方請他說明 依鐵路法處理

有台鐵司機發文批評，在鐵軌上拍照，威脅行車安全，鐵路警察局台中分局斗六派出所表示，會請李翊誠到所說明，依鐵路法處理。

台鐵人員表示，若跑到鐵軌中間，或柵欄降下後於平交道拍攝，都觸犯鐵路法第五十七條，可處一萬至五萬元罰鍰。但依照片看來，學生應是在列車通過後才按快門，也就是在平交道行人可通過之處拍攝，並無違法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/