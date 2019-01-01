元旦新制─檢舉交通違規 改採實名制

2019-01-01

〔記者陳宜加／台北報導〕每年民眾檢舉交通違規案件達兩百多萬件，但匿名檢舉造成執法機關查證困難，經交通部修法，今日元旦起，檢舉人須提供身分證明個資才受理，否則不予舉發。另為鼓勵海運業者加開離島航線，航港局新修規定，新闢航線不用熬三年才能申請，經航港局遴選通過，即可獲得政府補貼，今年預計編列五百萬元，首條新航線可望是台中─澎湖。

警政署統計，前年交通違規案件超過一千萬件，其中約二七五萬件由民眾檢舉、占總數四分之一，以違規停車最多，占比約六成。為解決浮濫檢舉，確保檢舉事實真實性，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，受理機關須確實掌握檢舉人姓名與聯絡方式，並於法院審理涉及證據調查時配合到場說明，明訂檢舉人應提供身分證字號。

另外，「離島海運客運固定航線營運補貼作業規定」明訂業者須經營三年，才能獲得申請補助資格。航港局為求航線穩定，保障旅客行的權利，修法放寬資格，依航線特性、需求條件公告遴選，就業者營運、財務、補貼計畫評選。

航港局編500萬補貼離島新闢航線

航港局指出，今年起預計另編列五百萬元補貼新闢航線，盼增加誘因。官員透露，持續協調業者新闢離島航線，最快可望新增台中─澎湖航線，搭配台中港三井Outlet開幕熱潮，已有兩家業者表達意願。

台中市政府日前表示，澎湖每年有將近兩百萬觀光人口，雖有三家航空公司輸運，但供不應求，且台灣人口約七成集中於中北部，又以台中港距離澎湖僅八十六海里最近，未來開啟直航，單程僅需三小時。

今年起也有多項交通新制上路，包含新款機車加裝ABS，停車格可停放多輛大型重機、每輛均收停車費。

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