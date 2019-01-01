鬍鬚張、3家手搖飲料 今起漲價

2019-01-01

〔記者賴筱桐、黃以敬／綜合報導〕元旦起，基本工資調升，知名小吃店鬍鬚張魯肉飯及至少三家連鎖手搖飲業者，也跟著調漲產品價格。鬍鬚張平均漲幅約五％，手搖飲則大多調漲五元、部分品項調漲達十元。

今天開始，基本工資調升，月薪為兩萬三千一百元、時薪一百五十元。多家連鎖手搖飲業者反映人力成本增加，加上原物料上漲，決定調整商品價格。

珍煮丹、一芳漲5到10元

黑糖珍珠飲料店「珍煮丹」，日前就在官網公布今年北部地區菜單，黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚鮮奶各調漲五元，黑糖鮮奶更調漲十元至五十元。

一芳台灣水果茶也在官網公告，指原物料、基本工資多次調漲，為維持產品品質，將依據原物料成本調整價格，包括中杯茶類、一芳水果茶、埔里百香綠、金鑽鳳梨綠調漲五元，純釀楊桃汁則調漲十元；但大杯金峰洛神檸檬飲品調降五元。另一月至三月推出來店買五送一、外送買十送一的優惠。

樺達奶茶高、屏店漲5元

樺達奶茶日前在高雄分店貼出漲價公告，飲品將漲五元；據指出，高雄跟屏東地區價格調漲、其餘地區不變。

鬍鬚張47品項漲5％

鬍鬚張魯肉飯也從今日起調漲七十七項產品中的四十七項，包括蔬菜、湯品、甜點及便當類等，漲幅約五％；便當類約漲五元，但招牌魯肉飯及雞肉飯維持原價卅九元。業者表示，漲價原因是選用高品質食材，加上食品安全維護成本提高。

鬍鬚張說明，由於選用食材品質較高，加上食安維護成本提升，元旦起部分產品漲價。便當類平均調漲五元，豬腳便當從一二○元調漲為一二五元、雞腿便當從一二五元調漲為一三○元、唐山排骨便當從一一四元調漲為一一九元；湯品類的苦瓜排骨湯從九十元調漲為九十五元、四神湯從七十五元調漲為八十元；蔬菜類的高麗菜從五十元調漲為五十五元、水耕Ａ菜從五十五元調漲為五十八元。

鬍鬚張公司指出，此次有三款便當調降五元，包括排魚雙寶調降為九十九元、豬事雞祥調降為一四○元、雞魚雙寶調降為八十九元。今起至一月三日並推出魯肉飯、雞肉飯買一送一（魯肉飯兌換券）促銷活動，可於下次消費使用。

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