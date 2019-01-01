3G退場 5G、物聯網今年開戰／中華電信固網接續費率調降 手機打市話費率可望降價

2019-01-01

〔記者簡惠茹、楊綿傑／台北報導〕二○一九年報到，全球市場研究機構TrendForce及台灣的資訊工業策進會分析科技趨勢，都看重5G、物聯網與人工智慧的發展。推出十七年的第三代行動通訊（3G）業務，則於昨天畫下句點，未完成移轉的用戶，即日起將無法通話。國家通訊傳播委員會（NCC）另通過中華電信固網接續費率調降，今起實施，減價時段最高降幅達一成五，意謂今年行動電話打市話費率有降價空間。

美、韓、日、中將陸續推出5G服務

TrendForce分析報告指出，5G商業化可望在今年實現，5G電信服務將陸續在美國、南韓、日本和中國等地推出，支援5G的智慧手機與相關設備也可望在今年出現。5G的重大進展，提供更大的頻寬和更高的網速，還會帶來更廣泛的技術服務需求，包含高解析度影片、AR/VR手遊、工業自動化、手術機器人、自動駕駛等。

5G國際標準今年確立 台灣明年發照

此外，NCC更指出，國際標準組織預計今年年底將確立5G標準，台灣明年也將正式發出首張5G執照、釋出台灣第一波5G頻譜，電信業者也預計明年就將同步推出5G商用服務。

Line新開發物聯網平台 最快一月推出

至於物聯網的發展，TrendForce指出，去年物聯網快速發展，低功耗廣域物聯網的商業用途陸續出現。隨著企業將物聯網商業化，今年是企業評估物聯網投資效益的關鍵年。在台灣擁有兩千多萬用戶的通訊軟體LINE日前宣布，最新開發的「LINE Things」物聯網平台，最快一月就會推出，將能整合線下各種智慧家電設備，讓用戶使用更方便。

3G退場 未移轉用戶即起無法通話

開啟智慧型手機時代的3G業務昨天結束，NCC表示，3G用戶若未移轉到4G，目前3G門號即起無法通話，而到今年二月十日前，仍可撥打緊急電話，一一○、一一九等均可正常使用，其後則僅剩一一二國際求救電話可撥打。

NCC表示，未移轉的3G用戶，六月卅日前可將原號碼移轉至4G。各家業者也都推出簡便移轉措施，一分鐘內無縫接軌。

而經NCC審議通過的中華電信固網接續費率調整，其中行動通信網路撥打至中華電信市話費率，一般時段由先前每分鐘○．四八五一元降為○．四三八三元，降幅九．六五％；至於減價時段則從每分鐘○．二五三一元降為○．二一四八元，降幅達十五％。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/