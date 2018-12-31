蓋棉被就劇癢 小心疥瘡上身

2018-12-31

文／葛正詳

「醫師，我全身都好癢，怎麼擦藥、吃藥都沒有效，癢到睡不著，整晚都在抓。」55歲的王先生一邊用力的摳抓皮膚、一邊在診間抱怨著。

我檢查患者的皮膚，許多顆紅色的丘疹遍佈全身，手指縫、肚臍周邊也有許多紅疹，仔細觀察可以發現有白色線狀的脫屑，像是疥瘡造成的「蟲隧道」。果然，皮屑的顯微鏡檢查看到8隻腳的蟲體，確診是疥瘡。

我立刻開立殺蟲藥膏並搭配止癢藥物，並交代居家消毒與隔離的注意事項；隔週王先生回診時，紅疹與搔癢感幾乎都消退了。「晚上終於可以好好睡覺了」王先生開心地說。

疥瘡是個古老的寄生蟲疾病，此蟲稱作疥蟎，長寬各約0.3毫米，肉眼看不到；疥瘡幾乎是經由人傳人而得到，另有少數狀況是被蟲體污染的衣物或寢具等貼身物品傳染。得到疥瘡的風險因子有居住、生活或工作在人群較密集處例如監獄、安養機構、醫療院所、軍營、宿舍等。

一旦被傳染，常在2-6週後才出現症狀，最明顯的症狀是「劇癢」，尤其是在溫度升高時，如蓋上棉被後，因此癢感在夜晚時特別明顯；典型疹子常分布在皺摺部位如指縫、腋下、肚臍、胯下、會陰部等。

通常疥蟎只寄生在脖子以下的部位，但在嬰幼兒、老年人與免疫力較差者，即使是頭頸部也會被感染；另外有部分患者是無症狀帶原或以明顯的角質增厚表現，即所謂「挪威疥」。

治療方面，需全身塗抹外用抗蟲藥，頭頸部視情況也要治療；口服殺蟲藥效果很好，常規是保留在難治型疥瘡。通常啟動殺蟲治療的3天後，患者的癢感會大幅降低，但未來的2-6週仍多少會有癢或殘留的疹子，未必代表殺蟲治療失敗，因此這段時間仍需要偕同止癢抗發炎的治療。

衣物、床單、毛巾等貼身用品需以熱水煮過，或者用塑膠袋密封10天以上；同住的親友即使沒有症狀也需治療，以降低反覆交叉感染的機會。

（作者為高雄林政賢皮膚科診所醫師）

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