今湧北返車潮 國五恐塞至深夜

2018-12-31

〔記者陳宜加、林敬倫／綜合報導〕昨為元旦連假第二天，國道南下路段一早就壅塞，國一湖口至竹北、國三土城至樹林龜速不到二十公里，但下午全線已恢復順暢。高公局預計今天將湧現首波北返車流，且集中於下午上路，有八處路段恐壅塞；其中，國五頭城至坪林最塞，預估塞到晚間十點後才會紓解。

高公局表示，昨上午國一南下湖口服務區至竹北只有十八公里，國三南下土城至樹林中午前車速一度只剩十五公里。

國五一早湧現南下車潮，實施高乘載管制後紓解，中午過後出現北返車潮，主線從雪隧宜蘭端洞口最長一度回堵約六．五公里，隧道內平均時速約二十公里，頭城交流道也回堵三．五公里，宜蘭、羅東交流道各回堵兩公里，宜蘭市區道路也因大量車潮塞爆，晚間才漸恢復順暢。

高公局表示，今年元旦四天連假因天氣不佳，出遊旅次明顯減少，整體國道壅塞狀況於控制範圍內。

公路總局則說，宜蘭、花蓮昨雖仍是陰雨，但相較首日同時段交通量，減少約五成，蘇花改時速可達六十公里、蘇花公路維持四十多公里，尚稱順暢。海運則受天候因素影響，共停航十二航次。

高公局預估，今天國道將湧現首波北返車潮，且集中於下午三、四點上路，國一西螺至埔鹽系統、南屯至后里，新竹系統至竹北；國三霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至大溪等路段容易壅塞；國五北返車潮，今天恐是高峰，頭城至坪林將最塞。

高公局今天的交通管制措施包括單一費率、上午○至五時暫停收費、下午兩點至晚上九點國五北上實施高乘載管制、全天封閉國一虎尾、埔鹽與國三竹南北上匝道入口，預估全天交通量將達一一○百萬車公里。

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