搶跨年商機 超商備貨備人力應戰

2018-12-31

〔記者楊雅民／台北報導〕民眾瘋跨年，四大連鎖超商全面備戰，在跨年熱點周邊門市，包括關東煮、咖啡、暖暖包等保暖商品，備貨量最高達十倍。迎接二○一九年，超商和連鎖咖啡店元旦也祭出咖啡買一送一、買二送二、第二杯一折、第二杯五折等促銷戰。

7-ELEVEN表示，台北信義區周邊超過四十家店面已重新調整動線，休閒零食、杯裝咖啡及口罩、雨具等保暖品備貨量增加六至七倍，並動員五倍人力支援。高雄夢時代購物中心、愛河及義大世界等周邊八家7-ELEVEN則直接出動多輛物流專車。

全家指出，信義區門市已備妥十倍人力、十倍貨量，關東煮、咖啡、熱狗都將增設機台，並擴增多個啤酒櫃位，讓消費者呼朋引伴慶祝。

萊爾富今日將拆除信義商圈門市大門與冰箱玻璃門，增加十倍人力及備貨量，並增加關東煮機、熱狗機等，縮短結帳時間與加快補貨速度。OK便利店台北跨年熱點主力門市備貨量增加四倍，高雄門市也增加一倍的備貨量。

迎新年 咖啡促銷一波波

搶食迎「新」商機，7-ELEVEN至元月八日推出CITY CAFE全品項任選第二杯半價促銷戰。全家元旦連假則推出大杯熱拿鐵、熱美式限時第二杯一折，關東煮高麗菜捲買一送一。

萊爾富即日起至元月二日，凡至門市出示萊爾富LINE好友獨享價活動頁面，即可享大杯Hi Café美式熱咖啡與熱拿鐵買一送一。OK則祭出OKCafe會員買二送二促銷，消費者在元月二日前下載OKapp，即享大杯拿鐵或美式買二送二。

連鎖咖啡店也未缺席，85°C元旦祭出全飲品（冰沙除外）中大杯同品項、同大小，可享第二杯半價優惠。

丹堤咖啡元旦喊出消費者只要出示優惠圖片，全系列大杯飲品買一送一，自備環保杯可再折扣五元。

元月二日連假後第一個上班日，伯朗咖啡館則發動飲品買一送一，讓上班族「揪」人買咖啡、互相打氣。

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