旅行社助攻 我首度叩關百萬郵輪大國

2018-12-31

〔記者陳宜加／台北報導〕旅行業者積極行銷，台灣郵輪市場持續成長，今年共六一四艘次停靠，今天將首度叩關百萬郵輪大國，全年達一○○萬零三千人次。若加上兩岸渡輪旅客量，更突破一二○萬大關，較去年成長三％。台灣港務公司表示，明年將以「多母港」為目標，爭取國際郵輪停靠雙港口，帶來更多外國旅客。

明年將發展「多母港」 衝更多外國旅客

基隆港務分公司總經理劉詩宗表示，今年第一二○萬名旅客於十二月廿七日在基隆港產生，是搭乘麗星郵輪寶瓶星號的台灣旅客朱孟榮；若扣除兩岸渡輪，累計至當天，郵輪旅客量達九十九萬七千人次，廿九日、卅一日將有兩艘郵輪來台、共計六千人次，全年達一○○萬零三千人次，台灣將首次成為百萬郵輪大國。

港務公司行銷運籌處長張紋英表示，今年主要首航郵輪為地中海郵輪輝煌輪、歌詩達賽琳娜號，載客數分別有四三六三人、三七○○人，國際郵輪逐漸走向大型化，兩艘郵輪噸位數均超過十萬。

明年預計首航郵輪則包括歌詩達威尼斯號，載客數五二六○人；較特別的是麗晶七海郵輪「七海水手家」，屬於小型高端郵輪，載客數約七百人。

張紋英也說，過去台灣以基隆港為主要母港，近兩年高雄港規模逐漸成形，爭取國際郵輪停靠雙港口，提供國人更多元行程組合方式，也可望帶來更多國際旅客。

基隆港因應郵輪市場發展，二○一○年起轉型，旅運量年年成長，今年從基隆港出發的母港郵輪航班數成長七成，基隆港目前已成為東亞郵輪必靠熱點。

高雄港則為因應新南向政策，兩年前開始發展郵輪母港，港務公司鼓勵郵輪業者開闢高雄母港航線，今年祭出獎勵方案，每航次獎勵三百至五百萬元，今年共吸引五艘次郵輪首航高雄。

港務公司表示，高雄港發展策略將持續多管齊下，朝向提升掛靠郵輪（途中所停靠港口）、多母港郵輪為主，增加客源市場廣度，新建高雄港埠旅運中心也預計兩年內完工。

今年11月高雄港迎來首航荷美郵輪旗下的威士特丹號，滿載近2000名歐美旅客來台。（港務公司提供）

今年主要首航郵輪為地中海郵輪輝煌輪，載客數四三六三人。（港務公司提供）

近3年國際郵輪旅客表

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