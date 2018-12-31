暖冬遊補助帶動 花蓮、墾丁觀光回春

2018-12-31

元旦住房幾客滿 遊客回來了「好久不見的盛況！」

〔記者楊綿傑、陳彥廷、花孟璟、張菁雅／綜合報導〕十一、十二月的「前進宜花東高屏暖冬遊」補助，相關縣市不少業者樂見訂房提高一至二成的成長，花蓮、墾丁觀光業也迎回久違的旅遊熱潮春燕，許多觀光飯店、民宿的元旦連假住房率更是衝上九成甚至客滿。

第2波全台補助明上路 國旅再加溫

明日將上路的一月暖冬補助，補助範圍更將擴大全台，業界期待國旅可更提升；但也有旅行社業者感受不深而呼籲，希望政府補助不限住宿，讓旅行相關行業更能雨露均霑。

首波宜花東高屏暖冬補助自上月起至本月底，花蓮理想大地、花蓮糖廠旅館都表示，許多遊客衝著補助來玩，整體業績增加兩成；宜蘭礁溪老爺酒店也表示訂單成長一至兩成。

明天起，為期一個月全台暖冬補助計畫上路。由於四天連假前一天的十二月廿八日和最後一天一月一日均有補助，更增加旅客元旦連假前往宜花東高屏「多住一天」的意願。

墾丁凱撒大飯店、夏都沙灘酒店及福華大飯店，元旦連假前三天住房率接近客滿，夏都元旦當天收假仍有七成住房率。福華大飯店協理吳炫東表示，除連假前三天近滿房，不少住客還連續住兩天，是近兩年元旦假期少見盛況。

花蓮遠雄海洋公園昨天單日衝破八千人入園，是今年最高紀錄。花蓮太魯閣國家公園內的布洛灣山月村長鄭明岡說：「久違了！好久不見的盛況！」

天團「五月天」十二月廿二日至明年一月六日在台中洲際棒球場舉行十場演唱會，各地的歌迷湧入台中市，各飯店跨年訂房早在一個月前就訂滿。

至於暖冬補助的效益，永豐棧酒店、台中大毅老爺行旅都表示，詢問電話熱烈，但真正訂房的還不多，應是先比較價格，最後再做決定。

燦星旅遊總監吳建興表示，宜花東高屏補助由於可透過旅行社安排，整體訂單成長約有一至兩成。但擴大暖冬補助只適用於旅客直接向旅宿業者訂房者，反而旅行社業者流失訂單。至於團客部分，由於申請程序複雜，時間又較匆促，甚至可能虧錢，所以並沒有主動規劃包裝旅遊產品。

旅行社建議不限住宿 盼補助全面開放

對於總統蔡英文表示考慮讓補助成為常態性質，吳建興持正面態度，建議補助對旅行社、旅宿業者等全面開放，整體觀光才更有正面效益。

創新旅行社董事長李奇嶽說，若要對整體旅遊業有幫助，政府可認真考慮發放「觀光消費券」，且包括旅行社、旅宿業、餐廳等都能使用，不只有整體效益，觀光局的公務員也不用再辛苦核銷。

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