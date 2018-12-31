台大校友連署 籲教部停辦校長交接

2018-12-31

〔記者吳柏軒／台北報導〕前教育部長葉俊榮廿五日突襲發出公文，同意讓管中閔上任台大校長，但沒有解決台大校長遴選重大瑕疵問題；黃新田、王文猷、張邦彥、沈添富、陳景川等多位台大校友昨日發起連署，呼籲教育部應停止辦理「台大校長交接」，以免再犯瀆職。

不應讓管中閔帶著涉法疑慮上任

連署信由台大校友發起，包括沈添富是前台大農學院院長，陳景川是美和科大校長等，透過日前告發葉俊榮瀆職圖利犯罪的律師林憲同等撰文，從法理與法制層面分析，認為教育部不應趕著聘管為台大校長，也不應讓管帶著涉法疑慮上任，呼籲懸崖勒馬。

連署提到，憲法第一六二條是大學法第九條的授權母法，代表台大校長遴選是教育部對台大的行政委任授權，國立大學校長聘任權屬於教育部，教部對台大「遴選程序」有最終實質審查權，有權對有瑕疵的遴選結果拒絕或發回要求重選。

而大學自治與教育行政監督的分際，亦基於憲法第一六二條，國家對國立大學享有行政監督權，監督校長遴選並不牴觸大學自治。

信中也再批台大遴選瑕疵，管中閔隱匿台灣大兼職而違背告知義務，台大遴委蔡明興是台灣大副董卻未迴避，也違反行政程序法的迴避義務，諸多瑕疵已讓管不適任台大校長。

違法交接將涉瀆職犯罪

雖然本月廿五日葉俊榮發文同意聘管為台大校長，但早在之前，教育部五月四日已發公文要台大重啟遴選，遭台大、管中閔、台大生等人提行政訴願，本月廿六日行政院已駁回三方訴願；換言之，訴願會認定教部五月公文要求重啟遴選是合法進行行政監督。

吳瑞北提訴願 盼法院速裁定

台大校友們呼籲，行政院應再發文飭命教部停止辦理台大校長交接，只要教部未派員，管上任自屬無效；若仍有公務人員執意辦理違法交接，將涉瀆職犯罪，將另案提出刑事告發。

再者，台大教授吳瑞北也以校長候選人身分提出訴願、訴訟等，也盼法院儘速裁定其假處分，先暫停台大進行校長交接。

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