郵局、港務公司 年終上看4.4個月

2018-12-31

〔記者陳宜加／台北報導〕歲末年終，交通事業也陸續公布今年的年終獎金額度，獲利穩定成長的中華郵政、港務公司可望達四．四個月；長榮航空宣布發給四個月，華航則尚待討論；台灣高鐵以往固定發給兩個月，今年獲利可望超越去年，已率先調薪三．五％。

中華郵政董事長魏健宏透露，今年年終可望達四．四個月，含績效獎金二．四個月、考核獎金兩個月；中華郵政發言人郭純陽說，仍須待交通部核定，預計春節前將先發兩個月，後續再補發。

台灣港務公司董事長吳宗榮說，今年有機會比照去年四．四個月，也是最高額度。今年轉口貿易業績佳、高雄港貨櫃量也成長，營收與獲利預估成長四％。

桃機公司去年年終兩個月，代理董事長、交通部次長祁文中表示，預計明年一月二日召開臨時董事會處理新人事案，年終獎金將再由新任董座王明德召開董事會討論定奪。

長榮航4個月 華航下月討論

長榮已公布今年年終四個月，與去年持平。長榮去年稅後純益六十三．一億，今年前三季獲利已近六十億，可望超越去年。

華航去年年終包含一個月基本薪獎金，加上定額、考績獎金與董事長、總經理春節激勵金，平均有三個月。華航發言人劉朝洋說，待今年度結算後，下月會展開討論。

台鐵比照公務員 高鐵加薪3.5％

台灣高鐵今年前三季稅前淨利五十六．五億、成長十四％，十一月提前為員工平均加薪三．五％，也是連續兩年加薪，但年終獎金須提報董事會討論，尚無法公布。

而台鐵比照一般公務員規定，預定年終獎金發放一．五個月，另有考核獎金最高一個月、乙等也有○．五個月，年薪最高可有十四．五個月。

首都客運表示，年終獎金可望維持一個月，但尚待討論定案。統聯客運往年平均發放一個月，今年也尚未確定。

國光客運副董事長王應傑則表示，今年受油價上揚、長途旅運量減少等因素，離峰時段班次減少、全年營收下滑；不過，預計仍將象徵性發放半個月年終獎金，不能苦到員工，也盼共體時艱。

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