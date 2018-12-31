郵局窗口、約僱 明年全面加薪

2018-12-31

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政送給基層員工新年大禮，董事會已拍板，窗口人員每月津貼增加二百至五百元，約僱人員則調升一薪級、月薪增加五七八元，預定明年一月上路；另外，職階人員薪資研究案明年初將出爐，中華郵政工會透露，確定會調高起薪，幅度則還待定。

中華郵政獲利穩定，今年四月全面調薪三％、基層達五％，新進員工起薪突破三萬元，持續縮小與業界差距、降低流動率。目前營運職起薪四萬五二一○元，專業職三萬五八三五元，內勤人員三萬一五八○元。

但外勤郵差另有駕駛、收投加給，每月約一．三萬元，內勤窗口相對低薪，每月僅「銀管津貼」約一千至一千三百元，但窗口業務繁雜，且須面對顧客情緒，唯一津貼卻已有數十年未經調整。中華郵政工會理事長鄭光明說，經爭取，中華郵政同意提高津貼，每人最多加五百元。

中華郵政協理郭純陽證實，廿八日董事會通過調升「經管銀錢加給」，根據窗口人員經手出納、收支等業務金額調整，將是全台約八、九千名窗口人員福音，照顧員工不能省，報交通部核准後，最快明年元月實施。

郭純陽也說，明年起率先調升約僱人員薪資級距一級，共約一千七百人受惠，目前起薪兩萬七六九○元，將增加五七八元；職階人員薪資研究結果也將於明年上半年出爐，將持續提升基層待遇，增加競爭力。

鄭光明說，職階人員起薪可望再提高，中華郵政承諾最慢八月「一定會調」，新人調升一薪級增加九六○元。

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