泡湯挑PH值 避免硫磺泉皮膚炎

2018-12-30

文／倪旻白

每年到了冬季，在寒風中泡個熱呼呼的溫泉，是許多民眾喜愛的休閒活動，不過在泡溫泉之前，務必注意溫泉的水溫與泉質，以免造成皮膚受損。

「醫師，我前幾天泡完溫泉後，身上開始又癢又痛，怎麼會這麼嚴重？」王太太原本就有異位性皮膚炎體質，一進診間，馬上緊張地詢問。

仔細檢查後發現，王太太的手腳與身體分佈了許多的紅疹和潰瘍，如同被機關槍掃射過後的點狀潰爛傷口，伴隨著刺癢與疼痛，這是典型硫磺泉皮膚炎的表現。

硫磺泉PH值偏酸性

台灣的溫泉依據所含的離子成分可大致區分為碳酸泉、碳酸氫鹽泉與硫磺泉等3大類型，其中碳酸泉的PH值為中性，主要分布於新竹北埔、苗栗泰安與台中谷關等地區；碳酸氫鹽泉的PH值偏鹼性，多位於宜蘭礁溪與花東；硫磺泉的PH值偏酸性，分布在大台北地區如陽明山、北投、金山、萬里等地。

每年冬天都會有民眾在泡完硫磺泉後產生硫磺泉皮膚炎，可能是因為硫磺泉的PH值較低、偏酸性，以及內含的硫化物容易對原本皮膚狀況不佳的病人造成損傷。

一般來說，若本身有異位性皮膚炎、濕疹、乾性或敏感性肌膚，以及皮膚有傷口的朋友，應盡量少泡溫泉為宜，以免加重皮膚發炎狀況。

如果真的很想泡湯，可以選擇PH值較偏中性的溫泉（PH值5-8的範圍內），水溫也不宜太高（不宜超過42度），泡完湯之後應該確實以溫涼清水洗淨全身並擦乾，再塗抹乳液滋潤，做好皮膚保濕，並且於泡湯中途適時補充水分，才能在安心享受溫泉的同時，減少相關併發症產生。

（作者為陽光皮膚科診所醫師）

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