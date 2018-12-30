中邪？惡夢？ 囝仔夜驚累壞爸媽

2018-12-30

文／楊樹文

6歲的小卉在半夜突然坐起來，閉著眼睛大哭，哭完之後又迷迷糊糊地睡著，這種情形斷斷續續快兩週，父母親對她的異常行為困擾不已，大大影響白天上班的精神。

小卉的阿嬤認為她可能是中邪了，拿她的衣服去收驚，又去求香包回來保平安，可是情況並未有太大改善，媽媽開始擔心小卉生病了，焦急地帶她來就醫。

小卉到診間時，精神狀況很好，沒有發燒及生病的症狀，媽媽說她常是睡著後不久就會發作，是不是精神有問題？

依小卉的情形，診斷應該是夜驚的現象，夜驚不是病，所以小卉沒有生病。

熟睡時發生 類似大人夢遊

「夜驚（night terror）」，顧名思義就是睡覺睡到一半，忽然表現得非常驚恐。通常發生在夜晚的前1/3，閉著眼睛哭，哭完之後迷迷糊糊，接著又睡著了。

反之，發生在接近清晨，哭著找媽媽，很害怕的說有怪獸，不敢再睡回原來的床，那就應該是作惡夢使然。

夜驚跟大人的夢遊類似，都是發生在熟睡的時期，孩子大哭、尖叫時並沒有意識，事後也不記得。除了尖叫之外，夜驚也可能伴隨呼吸急促、心跳加速、盜汗等症狀。另外有些孩子在生病發燒的時候，也特別容易有夜驚的情形。

睡眠規律 不要經常換環境

夜驚只是一個正常的睡眠反應，並不是生病了，家長可以嘗試一些方法來減少夜驚次數。

例如：每天睡眠時程規律，睡眠環境不要經常換來換去，白天儘量降低孩子的焦慮情緒，這些焦慮有時候來自於家庭，有時候則是學校，或者刺激的電視節目與平板遊戲，建議睡前兩小時要禁止觀看。

另外，也可先觀察孩子每天發生夜驚的時間點，在發作之前選擇一個時機，輕輕叫醒孩子，喝杯水，再讓他回去睡。這樣也許就會跳過夜驚的時段，減少發作頻率。

至於作惡夢，也有不少小孩常常發生，和夜驚一樣困擾家長；如果孩子反覆作惡夢，家長必須要警覺背後可能的原因，也許在學校被霸凌，或家中氣氛讓他感到焦慮不安等。

家長可以給孩子一個安撫玩偶陪伴入睡，並建立溫柔且規律的睡前儀式，這些都是減少作惡夢的方法。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童過敏免疫科主任）

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