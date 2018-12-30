連假首日 國五與蘇花改南下塞爆

2018-12-30

〔記者鄭瑋奇、林敬倫、賴筱桐、陳文嬋／綜合報導〕昨天元旦連假第一天，國道五號與蘇花改南下均爆車潮，花蓮市區道路中午之後車輛就只能龜速行進，不過商家開心迎接人潮。高速公路局表示，今日車流量預估一百一十四百萬車公里，約較平常日增三十四％；提醒民眾，今日國道五號上午七點至中午十二點實施南下高乘載管制，國一平鎮系統、埔鹽系統南下匝道全日封閉。

國五昨天清晨五點車流量大增，主線彭山隧道進雪隧最長回堵六公里，平均時速二十至三十公里；蘇花改回堵情況也很嚴重，南下主線平均時速約三十公里，東澳出口最長回堵約三公里。

高公局指出，昨日國道全日交通量上看一百一十八百萬車公里，可能創下元旦連假車流量新高紀錄，不過車流大致還算順暢，推估可能跟下雨、天冷有關，人潮沒那麼早出門。

蘇花改昨天上午六點湧現車潮，至下午一點紓解；其中以南下東澳出口回堵最嚴重，上午九點至十一點回堵約三公里，主線平均時速只有二十公里，每小時車流量達一千零三十輛次。

跨年連假，評估整個連假將有十萬人次造訪恆春半島，客運整體增班兩成，墾丁等九路線視情況加班。公路總局指出，根據經驗，今天南下車流應不會像昨天這麼塞，後天中午以後才會有另一波北返車潮。

高公局預估今日國道仍以上午南下車潮為主，重點壅塞路段包含國一楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；國三三鶯─關西、茄冬─西濱、烏日─霧峰；國五南港系統─坪林，行車時間約是平常三倍至五倍。

元旦連假期間，有十五家客運業者、八十八條國道客運路線，推出平均八五折優惠；搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，十小時內轉乘在地客運，還可享基本里程或市區客運一段票免費；使用電子票證搭乘台灣好行四十二條路線，皆可享半價優惠。

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