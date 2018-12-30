冷氣團發威 14測站創入冬最低溫

2018-12-30

今晨仍可能再下探10度 白天才回溫

〔記者楊綿傑、劉力仁／台北報導〕冷氣團發威！昨晨全台十四測站均破今年入冬低溫紀錄，但冷冽天氣還沒結束，中央氣象局預測，今晨仍有可能出現十度低溫，今天白天才會回溫。

至於跨年天氣，氣象局預估，桃園以北及東部地區，跨年煙火跟元旦升旗都可能在雨中度過，其他地方則有可能看到日出。

淡水11.1度 蘇澳11.2度 冷颼颼

根據氣象局資料，昨天一整天包括彭佳嶼、金門、馬祖、澎湖、東吉島、蘭嶼、鞍部、台南、永康、高雄、成功、日月潭、蘇澳、梧棲等十四站都測到今年入冬以來最低溫，其中蘇澳十一．二度、梧棲是十三．二度，平地最低溫則出現在淡水，僅十一．一度，真的冷颼颼。

氣象局預報員程川芳說，今晨北部低溫大約十二至十三度，空曠地區不排除出現十度低溫，其他地區則大約十三至十五度。白天以後雖冷氣團減弱，但溫度回升不多，桃園以北高溫十五至十六度，花東十九至廿一度，中南部廿三至廿四度。

跨年天氣部分，程川芳表示，由於南方天氣系統沒預期強，路徑也偏南，中南部雖然有短暫雨，但雨勢小，空檔也多，有機會看到日出；桃園以北、東部地區雨勢比較大，賞煙火、升旗恐在雨裡，看日出機會也不大。

溫度方面，程川芳指出，跨年當天受東北季風及南方雲系影響，水氣較多，雖然冷氣團減弱，但溫度回升有限，估計元旦清晨北部約十三至十四度，中部十四至十五度，南部十五至十六度，天氣仍冷，民眾必須多加留意。

空氣品質方面，環保署監資處表示，今天白天至元旦因東北季風及南方雲系北移影響，東半部、離島地區及雲嘉南以北空氣品質為良好等級，雲嘉南沿海地區因風速較強，可能有地表揚塵現象發生，高屏位於下風處易有污染累積，空氣品質多為普通等級，但短時間有機會達橘色提醒等級。

為維護空氣品質，環保署呼籲民眾出遊多搭乘大眾運輸工具，減少污染排放，維護好空氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/