越南客脫團事件／政院補漏 啟動4大管控措施

2018-12-30

〔記者李欣芳／台北報導〕新南向觀宏專案越南團來台旅客脫團情況嚴重，行政院政務委員張景森昨召開跨部會會議決定，即日起對觀宏專案越南團旅客啟動四大管控措施，未來入境時須查驗回程機票及住宿訂房資料、強化違規即時處理機制，要即時通報政府、迅速註銷簽證以便立即查處追緝，也將研議增訂組團社違規責任。

入境須查驗回程機票、住宿資料

日前四個來台越南旅行團旅客共一五三人，脫團人數竟多達一五二人，引發各界重視。張景森昨邀內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮、交通部次長祁文中等多位官員開會進行檢討。

張景森說，觀宏專案越南旅客脫團一案，應是跨國人蛇集團利用合法觀光管道引入非法移工，除全力追緝相關犯罪人員外，必須強化管控現有措施。為避免類此事件再度發生，外交部立即逕洽越南政府，針對兩國觀光合作、共同打擊犯罪及防止人口販運等三方面，加強雙邊合作。

越南出包公司遭官方開罰

違法移工問題，張景森責成內政部研修「入出國及移民法」，加重違法移工、違法容留者及販運仲介者的刑責，處以巨額罰金，以斷絕偷渡動機，根本解決問題。根據中央社報導，越南金牌旅遊與貿易公司因涉及此案，昨天已遭越南旅遊部門開罰並禁止經營國際旅遊九個月。

此外，透過觀宏專案來台的越南旅客，即起研議增訂組團社違規責任及取消申請資格規定，其次加強入境審查，加強口詢審查、查驗旅客回程機票、船票及查驗住宿訂房相關資料，也增訂旅行社管理團員與通報違規的作業規定，強化違規即時處理機制。

張景森說，這次越南團脫團時導遊僅通報警方，未來要立即通報政府，確認註銷簽證後，就可當場處理。

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