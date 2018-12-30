招無人 51個博班新生抱蛋

2018-12-30

台成清交政都有 碩士班則有23個掛零

〔記者林曉雲／台北報導〕一○七學年度大專校院新生註冊率，共有卅五校、七十八個系所新生註冊率掛零，博士班高達五十一個，台大、成大、清大、交大、政大等頂尖大學都有招不到新生的博士班，碩士班有二十三個掛零，學士班則有四系「抱蛋」。

招不到新生的博士班，以中央大學九個居冠，包括哲學、經濟、產業經濟等；成大有企業管理等六所，中正大學有化學暨生物化學等五所，台大有戲劇等四所，陽明有生化暨分子生物等三所，政大、中興、中山、台海大、東華各兩個，清大、台師大、交大各一個。

實踐大學校長陳振貴分析，博士修業期長達四到八年，投資報酬率相對低，就業前景又不佳，每年約有四千名博士畢業生，其中約七百人找不到全職工作，影響考博士班的意願，相對造成私校或技職校院碩士畢業生考上國立大學博士班人數大幅增加，國中小校長和老師讀博士班也蔚為風潮。

中興大學特聘教授武東興認為，教育部只注重博士班招生名額的管控，甚至到了減無可減的地步，多年來未積極檢視國內博士班的教育品質與畢業後的工作能力表現，對於博士班註冊率的每況愈下，僅一味歸咎於少子化，無視於畢業生薪資不振與就業環境需求變動，也沒有與碩士生做人力需求區隔，導致一般生（非屬在職、退休）就讀意願不高。

武東興建議，教育部應建立更靈活的博士班開辦和關門機制，各大學也宜積極整合或停招相關僅需學士或碩士生就業需求領域的班別，同時提升國內博士學位的含金量，除加強集中資源的投入，也應提高博士班一般生的獎助學金讓博士生安心求學，還有檢視博士生畢業後工作能力表現，將是國內博士班再造契機。

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