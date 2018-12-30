年輕修車師傅癱瘓 摺氣球重生

2018-12-30

曾怨「這輩子沒用了」 鄭耀堯轉念走出心牢 重新投入社會

〔記者楊綿傑／台北報導〕「改變就在一念之間，真的都得靠自己！」

八年前一場車禍，正值青壯年的鄭耀堯脊髓損傷，只能坐在輪椅上，修車多年努力存下的積蓄花光，身心充滿負面情緒。不過一個轉念，他為了幼女重新振作，學習摺氣球的技藝，現在常到各級學校演講宣導交通安全，未來希望投入輪椅維修領域，幫助更多行動不便的朋友。

八年前鄭耀堯騎機車出門，因路邊違停遭追撞，從此離不開輪椅，那年他卅五歲，女兒才念幼稚園，原本是個技術精湛的修車師傅，多年工作存下的金錢耗盡，開店、買房瞬間夢碎，人生跌入深淵。

「這輩子沒用了！」成了他腦中唯一想法。義工到醫院關懷、親朋好友的鼓勵，他都敷衍回應，鄭耀堯心想：「你們根本不懂我的痛苦。」意志消沉下，婚姻也面臨考驗。

在一片混亂生活中，年幼女兒的天真笑容喚醒鄭耀堯，他告訴自己必須振作，「要自己會想，否則誰勸都沒有用。」在朋友介紹下，到桃園潛能發展中心學摺創意氣球。

「修車的技巧，剛好應用到摺氣球上。」鄭耀堯得意地說。他以技巧搭配貼紙、奇異筆，幾分鐘內就可以做出巧虎、蜘蛛人、凱蒂貓等數十種卡通人物，除了在鬧區擺攤，他也接受婚禮、園遊會、幼兒園等單位邀請接案，一點一滴重拾對生命的熱愛。

「看到拿到氣球的人露出笑容，一整天就會很快樂。」雖然收入跟以前維修機車相比天差地遠，但他感恩說：「有錢賺已經很好。」鄭耀堯說，受傷後更懂得珍惜跟家人相處時間，常跟妻女去風景區及夜市大啖美食，家人們感情緊密。

幫忙維修 當輪椅界的道路救援

走出心牢，他還想替社會做點事。鄭耀堯擔任新北市脊髓損傷者協會常務理事，到各級學校宣導交通安全，也去醫院關心傷友，他還打算以自身使用輪椅的經驗投入維修輪椅領域，想當輪椅界的「道路救援」。

鄭耀堯分享，輪椅就是傷友的腳，如果壞了，傷友就寸步難行，他曾經這樣孤立無援過，了解那樣的心情。以修機車的專業技術來修輪椅，鄭耀堯得心應手，更重要的是，不僅能夠幫助傷友解決硬體問題，他還找了傷友來幫忙事業，他笑著說：「讓他們有工作，也讓他們感覺自己有用。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/