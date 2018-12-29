對抗類風濕關節炎 「 抗發炎食材」助攻

2018-12-29

記者翁聿煌／新北報導

小惠（化名）才32歲，就有關節疼痛困擾，近來疼痛頻率越來越高，甚至痛到無法入睡，連下床都有困難。經台北慈濟醫院風濕免疫科醫師診斷出罹患類風濕性關節炎，除以藥物治療，並會診營養諮詢門診，營養師給予抗發炎飲食建議，讓小惠的類風濕性關節炎指數逐漸下降，緩解疼痛症狀。

台北慈濟醫院營養師張亞琳說，類風濕性關節炎的治療目標以減輕疼痛、控制發炎及預防畸形為主，藥物、物理治療及運動是主要的治療方式，若使用類固醇類消炎藥，應採取低油、低鹽、低糖、高蛋白質、高鈣飲食，以減緩長期服用藥物帶來的副作用。

蔬果、Omega-3、五穀雜糧

除了透過藥物抗發炎外，也有許多食材的營養素具有抗發炎效果，也可以抑制發炎，如色彩鮮豔或含特殊氣味的蔬菜、水果，具有抗氧化、抗發炎的功效，Omega-3多元不飽和脂肪酸，各式豆類與五穀雜糧和無麩質全素飲食，均對身體有益。

她指出，攝取抗發炎食物是強化抗發炎功能的重要關鍵。

研究顯示，促發炎食物及不良生活習慣，不但會增加免疫性疾病發炎機率，對健康人也都會有不良影響，如精製糖、高Omega-6脂肪酸、反式脂肪酸、紅肉及加工肉類、麵粉製品等，均為促發炎食物，油炸食物和抽菸，都會刺激人體免疫系統，讓類風濕性關節炎這樣的免疫發炎性疾病惡化。

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