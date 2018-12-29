《謠言終結站》鼻過敏依賴鼻噴劑 醫：小心反彈性鼻塞

2018-12-29

記者林惠琴／台北報導

近期天氣多變，不少民眾鼻子癢、打噴嚏、流鼻水的症狀樣樣來，坊間流傳「自行購買鼻噴劑使用，即可改善，未必要跑一趟醫院」，但醫師提醒，造成鼻炎因素很多，若症狀反覆發作，卻僅是一再依賴鼻噴劑，未找出原因對症下藥，反而可能使病況惡化，甚至演變成藥物性鼻炎。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師葉德輝表示，一般來說，鼻炎症狀主要是鼻子受到刺激造成血管擴張所引起，不少民眾（尤其是年輕人）會自行購買作用是血管收縮的鼻噴劑，使用後可獲得緩解，但此為「暫時性」，萬一長期反覆發作，均僅依賴鼻噴劑，可能會因「反彈作用」，也就是血管擴張狀況一次比一次更嚴重，導致鼻炎症狀日益惡化，甚至變成藥物性鼻炎。

甚至惡化成藥物性鼻炎

葉德輝提醒，「鼻塞」是鼻炎後期症狀，但許多民眾不以為意，結果反覆發作、組織產生變化，使黏膜更加腫脹、呼吸阻力上升，最後會開始出現用嘴巴呼吸，且嘴巴無法像鼻子一樣過濾髒東西，導致「病從口入」，提高生病機會，也會增加打呼現象，呼籲一旦出現鼻塞，應儘速就醫檢查鼻炎原因與治療。

葉德輝說明，若鼻子因氣溫變化或特殊氣味的刺激而出現鼻炎，通常屬於「敏感型」；若鼻子因室外花粉、室內塵蟎等過敏原的刺激而出現鼻炎，則通常屬於「過敏型」，兩者症狀幾乎都是鼻子癢、打噴嚏、流鼻水，嚴重者鼻塞，必須抽血檢查確認原因。

應確診敏感型或過敏型

葉德輝指出，鼻炎發作程度依對於日常生活影響分為輕、中、重度，以及發作頻率分為間歇型、持續型，不同狀況的治療方式也有所不同。

不過，葉德輝強調，有些過敏性鼻炎患者會擔心使用抗組織胺藥物有嗜睡副作用，可能影響工作效率，若從事的是駕駛工作更恐增添危險，因此抗拒治療，但現已有新藥經研究證實可避免服用後出現嗜睡副作用，患者或許可按個人生活需求與醫師討論用藥選擇，以免一味仰賴鼻噴劑、逃避病況，反而恐釀成更大問題。

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